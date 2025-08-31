辛睿恩、金多美、许楠儁新剧《百次的回忆》首张「初恋感满分」海报公开！这三位也太耀眼了吧～

实力派《血谜拼图》金多美、《正年》辛睿恩、《现在拨打的电话》许楠儁，三人将在JTBC全新爱情韩剧《百次的回忆》中描绘灿烂又耀眼的初恋时光。

内容以1980年代100号公车的售票员高英礼（金多美 饰）与徐钟熙（辛睿恩 饰）的闪亮友情为主轴，并围绕著命运般出现的男子韩在弼（许楠儁 饰），展开一段令人心酸的青涩爱恋。



公开的团体海报以带有旧时代氛围的胶片照片风格呈现，捕捉了那段再也回不去、因而更加珍贵的青春时光。三人之间错综复杂的情感线也是看点之一。英礼与钟熙的友情、错过的爱情，以及对命运之人的懵懂情愫，都将展现出一段关於青春成长的故事。



三位演员也亲自定义了角色之间的关系。

金多美表示：「对英礼而言，钟熙和在弼不只是朋友或初恋，而是灵魂深处紧紧相连的灵魂伴侣般的存在。」





辛睿恩则说：「对钟熙来说，英礼是世界上唯一能信任的人，也是她生命的全部，而在弼光是存在，就足以让她的心为之动摇。」





许楠儁也暗示著微妙的情感纠葛：「英礼是让在弼变得最闪耀的人，而钟熙则是童年时期第一次以异性身份走进心中的特别存在。」



制作组表示：「无论时代如何变化，友情与初恋始终是青春的核心关键词。我们将唤醒人们对80年代依然留存的怀旧情感，请大家期待这段精彩的青春故事。」



《百次的回忆》将於9月14日晚间10点40分首播，Viu也会同步上线。

▼预告：



