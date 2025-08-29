《Kpop 猎魔女团》续集启动！导演预告展开Zoey、Mira故事，融入Trot等多元韩乐

动画电影《Kpop 猎魔女团》全球热潮持续延烧，Netflix与索尼已著手讨论续集制作。 导演Maggie Kang也亲自透露，后续故事早已准备构想，并计划在新作中呈现更多元的韩国音乐风格。

据美国媒体Variety於26日报导，索尼与Netflix已展开初步洽谈，准备为今年夏天火遍全球的动画电影《Kpop 猎魔女团》制作续集。 另一家美国媒体Puck也在早前透露，索尼已与两位导演Maggie Kang和Chris Appelhans就续集的拍摄展开谈判。



导演Maggie Kang也对续集的制作也持正面态度，透露除了HUNTR/X的主唱鲁米（Rumi）之外，也希望讲述她的同伴佐伊（Zoey）和米拉（Mira）的历史：「已经为角色们准备了很多背景故事，还有许多尚未解答的问题与未被探索的领域。」

在近日於首尔举行的座谈会上，Maggie Kang还透露希望在第二集里展示更多不同形式的韩国音乐，不仅是K-Pop，甚至包括Trot这样的传统曲风。



《Kpop 猎魔女团》於6月20日上线，故事讲述 K-Pop女团HUNTR/X同时也是「恶魔猎人」，为封印侵扰人类的恶魔而开激烈对抗的冒险。 该片自公开以来成为文化现象，公开10周已累积2.36 亿观看次数，成为 Netflix 原创作品中观看次数最多的电影之一，在北美的限量影院放映活动更一度登顶当地票房冠军。

《Kpop 猎魔女团》 原声带（OST）同样掀起风暴，共有8首歌曲打入美国Billboard主流单曲榜Hot 100前十名，其中由HUNTR/X演唱的〈Golden〉更蝉联Billboard Hot 100冠军2周，创下动画原声带史上罕见的纪录。



业界预测， 《Kpop 猎魔女团》 的长期热潮将有望超越《冰雪奇缘》等经典动画。 Netflix方面也计划在明年奥斯卡颁奖典礼上，提名〈Golden〉角逐「最佳原创歌曲奖」。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻