睽违10年！张贤胜单飞第一场海外Fancon就给台湾，新歌<Mess>首唱会粉丝【2025 JANG HYUNSEUNG FANCONCERT <MY> in TAIPEI】

歌手张贤胜睽违10年终於要来台湾了！正逢solo出道10周年的他，不仅在今年五月於首尔举行回归见面会
张贤胜自2009年出道至今，不仅能唱能跳，更以一首合作单曲
此外，上月发行了全新EP〈Mess〉的张贤胜，更透过官方社群依序公开了多样的幕后花絮影片。只见张贤胜以强烈的红色发色搭配黑色系造型，散发出充满气场的魅力，营造出更加深沉的氛围。
事实上，今年正是张贤胜solo出道的第10年，十年前以迷你一辑〈MY〉开启solo生涯的他，更是透过多样的音乐描绘出属於自己的特色，他也提到：「〈Mess〉的MV是一部表现失落感与自私心等双面情绪的作品」并感性表示：「睽违10年再度染上红发，彷佛让我回到2015年。」
对於音乐始终抱有著初衷的张贤胜，如今选择回到个人solo的开始，并以
【2025 JANG HYUNSEUNG FANCONCERT
演出日期：2025年10月11日（六）
演出地点：WESTAR (台北市万华区汉中街116号8楼)
售票网站：年代售票（售票页面建制中）
售票日期及时间：2025年9月13日(六) 12:00 （台湾时间）
票价：5,800（站席）/ 4,800(坐席) /身障席 2,900
粉丝福利：一对一合照/团体合照/签名海报/ Hi touch /拍立得/签名拍立得/小卡/签名小卡
主办单位: UJIN Entertainment / UNI Global ltd.
