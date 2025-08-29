睽违10年！张贤胜单飞第一场海外Fancon就给台湾，新歌<Mess>首唱会粉丝【2025 JANG HYUNSEUNG FANCONCERT <MY> in TAIPEI】

歌手张贤胜睽违10年终於要来台湾了！正逢solo出道10周年的他，不仅在今年五月於首尔举行回归见面会 ，并分别发行了全新单曲 及 ，更是睽违9年登上综艺《蒙面歌王》，独特的嗓音和绝佳的现场实力，掀起不少讨论。

张贤胜自2009年出道至今，不仅能唱能跳，更以一首合作单曲 红遍全韩国，更成为韩国最受欢迎的男女双人组合的代表。目前以Solo歌手身份活动的他，不仅积极专注在音乐作品上，更推出许多合作单曲，展现多元的音乐面貌。



此外，上月发行了全新EP〈Mess〉的张贤胜，更透过官方社群依序公开了多样的幕后花絮影片。只见张贤胜以强烈的红色发色搭配黑色系造型，散发出充满气场的魅力，营造出更加深沉的氛围。

事实上，今年正是张贤胜solo出道的第10年，十年前以迷你一辑〈MY〉开启solo生涯的他，更是透过多样的音乐描绘出属於自己的特色，他也提到：「〈Mess〉的MV是一部表现失落感与自私心等双面情绪的作品」并感性表示：「睽违10年再度染上红发，彷佛让我回到2015年。」



对於音乐始终抱有著初衷的张贤胜，如今选择回到个人solo的开始，并以 为主题来命名这次的Fancon，不仅有著solo出道十周年的涵义，他也预告，这次将带来许多不同的面貌来与粉丝相见。



【2025 JANG HYUNSEUNG FANCONCERT in TAIPEI】

演出日期：2025年10月11日（六）

演出地点：WESTAR (台北市万华区汉中街116号8楼)

售票网站：年代售票（售票页面建制中）

售票日期及时间：2025年9月13日(六) 12:00 （台湾时间）

票价：5,800（站席）/ 4,800(坐席) /身障席 2,900

粉丝福利：一对一合照/团体合照/签名海报/ Hi touch /拍立得/签名拍立得/小卡/签名小卡

主办单位: UJIN Entertainment / UNI Global ltd.





