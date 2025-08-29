疗愈系韩剧典范《我的女友比我帅》大结局！尹产贺告白Arin&柳政厚：不管你是男是女，我都无所谓

（谈及剧情）Viu Original 原创浪漫喜剧《我的女友比我帅》於昨晚（28日）播出大结局，尹产贺、Arin、柳政厚、Chuu 以「跨越性别转换的命定 Happy Ending」划下清新温暖的句点。

第 12 集中，不仅呈现了主角们寻找幸福的过程，也描绘了副线 CP 的直球爱情与温馨的家庭情感，带来一段段细腻又动人的故事，为观众奉上一部「疗愈剧典范」，并圆满收尾。



首先，金至恩（Arin 饰）维持著男生的外貌金至勋（柳政厚 饰）为了忘却分手的痛苦，投入网路小说徵文准备；而临近前往康宁大学的日子，朴允载（尹产贺 饰）找上金至勋，解释自己与姜珉周（Chuu 饰）的误会。最终情绪涌上的朴允载哽咽著问：「我真的要走了吗？至恩啊，我真的要走了吗？」曾极力回避他的金至勋，虽赶赴机场却与朴允载错过，没能与他见上最后一面。



三个月后，朴允载成为康宁大学的「用功男」，金至勋则以《我的女友比我帅》之名活跃为网路小说作家。一次偶然，朴允载的妹妹朴允娥（李愫苑 饰）推荐这部小说，让他察觉故事的主角彷佛就是自己。此时，小说作者金至勋也因李敏赫（玹准 饰）的介绍，开始在允载曾工作的咖啡厅打工。两人藉由小说留言互动，逐步解开误会。当朴允载从作品中读出「金至勋其实也不想分手」的心意时，他毅然决定返韩。大雪纷飞之日，朴允载终於出现在金至勋面前，并以教授的信中一句「朴允载的宇宙，不在这里，而在有你的地方」表达了真心。



另一方面，留在美国的姜珉周写信给金至勋：「我以为，待在朴允载身边的金至勋是最糟的，但现在我才明白――没有金至勋在身边的朴允载更糟。」用行动祝福这对恋人。受到鼓舞后，金至勋向朴允载表白：「和你在一起的时光，无论我是女人还是男人，都不重要，因为那段时光很幸福。」朴允载也动情告白：「现在，不管你是金至勋还是金至恩，都无所谓了，只要是你就好。」两人终於迎来奇迹般的重逢。随后，金至勋恢复成金至恩，两人依旧不动摇，甚至在行李箱里并列放入「金至勋」与「金至恩」的衣物，随时面对好变身的不确定性。伴随著旁白：「金至勋与金至恩共存的生活，把奇迹当作日常的我们」、「我们的日常，就是宇宙的奇迹，也是爱」，剧集划下浪漫句点。



这部打破常规！「超越想像的性别转换」浪漫剧，开创了 K-Drama 新局面，四位年轻主演也有著令人惊艳的表现，期待他们继续走在花路上。



最终，制作组表示：「感谢观众们热烈的支持，才能让《我的女友比我帅》顺利完结。希望这部展现多元爱情形态、充满新鲜挑战的作品，能长久留存在大家心中。」

▼《我的女友比我帅》目前已在「Viu」全集上线



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻