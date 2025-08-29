「2兆5千亿企业家未婚夫」？ 秀智结婚谣言疯传，所属社严正否认：毫无根据

演员兼歌手秀智近日突遭「结婚传闻」袭击，消息称她将与某美容企业的代表步入婚姻，并即将对外公布。 然而，经纪公司迅速出面辟谣，强调此事「毫无根据」，并表示将对散播谣言者采取强硬措施。

事件起因於28日网路上流传的一则贴文，声称秀智将与一名企业家结婚，且很快会有正式公告。 该内容随后透过股市小道消息及社群媒体迅速扩散，更有传闻称该企业代表资产高达2兆5千亿韩元。 一些网友将该企业家形容为「年轻有钱的代表人物」，并戏称「秀智真是『秀智（谐音：受益）』了」。



随著谣言越传越烈，秀智的所属公司Management SOOP代表金章均在SNS上亲自发声澄清谣言，警告称「散布谣言被抓到可是会遭惩处」，表明将严正应对。 粉丝们也群起声援，留言「请守护秀智」、「一定要提告」、「新作品即将公开，却被恶意谣言攻击，请务必采取法律行动」。



目前，秀智正投入新作准备，将於10月3日透过Netflix公开全新奇幻剧集《许愿吧，精灵》，回归观众视野。



《许愿吧，精灵》是秀智在《任意依恋》后时隔9年与金宇彬二次搭档，讲述邪恶的精灵遇到不想许愿的变态主人，由《鸡不可失》《浪漫的体质》导演李炳宪、《黑暗荣耀》导演安吉镐与编剧金银淑合作打造，轻松的剧情基调和豪华的制作班底令人期待。



