金宇彬自曝是恋爱综艺《我是Solo》的超级粉丝：「如果参加节目，我应该会是英植！」

刚以 Netflix 奇幻韩剧《许愿吧，精灵》回归的金宇彬，透露了自己其实是恋爱实境节目的狂热粉丝。（太好了！我跟男神又多了一个共通点了XD）

本周最新公开的喜剧主持人李龙镇 YouTube 频道《龙塔罗》中，公开了与演员金宇彬的近况访谈。



李龙镇问：「你是需要一直补充像多巴胺这类刺激的人吗？」金宇彬回答：「不是。」接著李龙镇又追问：「那你也不怎么看恋爱节目吧？」



金宇彬反驳自己其实看很多！平常非常喜欢看实境综艺节目，并笑著说：「我真的很喜欢《我是Solo》、衍生节目《我是solo，在那之后爱情继续》我也有追！」李龙镇惊讶地说：「哇～这可是铁粉啊！」金宇彬解释道：「我喜欢真实的东西。更期待『反派角色』赶快出现。」引发现场众人爆笑。



李龙镇问他：「如果你去上《我是Solo》，觉得会拿到什么名字呢？我觉得不是光洙，就是高个子的英植。」

金宇彬则笑著回答：「应该还是英植吧。」接著又补充说：「我最近觉得最好看的节目是《母胎单身恋爱大作战》。」金宇彬甚至还推荐母胎单身的朋友去参加节目，相当热衷。李龙镇也惊呼：「意外耶！原来你这么沉迷恋爱节目啊～。」

此外，金宇彬透过 Netflix 新作《许愿吧，精灵》回归，与秀智搭档演出。除了戏剧作品外，他和都敬秀、李光洙出演的综艺节目《种豆得豆》番外篇《豆豆笑笑》也公开了爆笑预告！令观众们相当期待。



