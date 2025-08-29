尹启相激励人心新作《TRY：我们成为奇迹》传达正向讯息：坚持到底不放弃的奇迹，一起走到最后！

SBS金土电视剧《TRY：我们成为奇迹》即将在本周画上句点，主角尹启相也提示大家最终回看点。行为总是疯狂而难以预测的鬼才朱嘉蓝（尹启相饰）如何带领橄榄球排名倒数第一的汉阳高中团队出奇制胜，收视率也随之节节高升。

《TRY：我们成为奇迹》受欢迎的原因相当明确，有著深层的感动以及幽默，原本是橄榄球明星球员的朱嘉蓝，却因为爆出使用禁药丑闻而引退，来到汉阳高中任职教练时又被学生们及老师们漠视，但却透过相互的成长，以及一次次难解的状况，让观众们更加投入其中，情绪也被这支球队到底能否获得逆转胜而牵动著，不管是教练与选手，还是竞争与友情、爱情之间的多种关系，可看性相当丰富。



尹启相浑然天成的演技，被观众誉为这个角色的不二人选，评价相当高。他认为最终两集想传达的讯息就是「不放弃的奇迹」，他表示在寒冷天气中坚持下去，表现出火热的心到最后，必会发出火花。他确信坚持到最后都不放弃的奇迹，会让观众们的心变得更加火热，也请大家一起收看到最后结局。



而女主角则是身兼手枪射击教练与选手的裴怡智（林世美饰）同时在现实与梦想中苦恼著，她表示对於倾尽全力朝向自己梦想努力的朋友们，请大家好好地看著他们如何完成比赛。同时她也请大家在最后两集持续关注著朱嘉蓝、裴怡智与其他老师们，身为已不是学生的大人们，会做出什么样的决定。也令观众们持续对於结局最终回充满期待。



饰演汉阳高中橄榄球队长尹成俊的金曜汉，也表现出对於橄榄球的热爱以及青春的热情，可爱的单恋瞬间更是让许多观众们相当心动，对於他的演技成长也相当称赞，他表示最终两集也有著大家期待的运动大会比赛结果，朱嘉蓝教练与橄榄球队之间的信任以及美丽的离别，也将成为看点之一，可望为本剧留下余韵，希望大家一起支持本剧到最后。《TRY：我们成为奇迹》将於8月30日播出最终回。



