【好剧推荐】Disney+最强韩流来袭！《十二使者》收视8.1%强势开局！马东石×徐仁国×朴炯植正邪激战

韩国电视圈近日又迎来一部「大制作话题剧」——KBS2 与 Disney+ 联手推出的奇幻动作剧 《十二使者》。 开播首日全国平均收视率就达 8.1%（尼尔森数据），一举拿下同时段收视冠军，更登上 Disney+ 韩国 Top 10 第一名！虽然第2集一度下滑到5%多，但剧情才刚铺垫完毕，未来仍被寄予厚望。

《十二使者》设定相当新颖，灵感来自 东方的十二生肖神话。 故事讲述隐身在人间、过著平凡生活的「十二天使」，在封印的邪恶力量再度苏醒后，挺身而出保护人类。

这些天使白天可能是企业代表、医师、警探、博物馆人员，但在关键时刻，他们化身拥有动物力量的守护者。 独特的世界观让剧集兼具东方文化底蕴与西方式超级英雄感，老少观众都能享受其中的奇幻氛围。



最受瞩目的，当然是「大萤幕动作王」马东石。 继《犯罪都市》系列缔造韩国电影三度破千万观影人次纪录后，他这次时隔10年重返电视剧，出演「虎之力」天使、十二天使的领袖 泰山。



泰山表面强悍，内心却背负失去战友的痛与守护人类的责任。 马东石不仅展现压倒性的力量，更亲自参与设计角色动作，包括老虎前肢般的拳击动作、标志性步伐与服装细节，让角色既真实又震撼。



与他并肩作战的还有：徐仁国、李主傧、高圭弼、康美娜、成愉频、安芝慧、雷嘉汭、以及「天使管理者」成东镒。 反派则由朴炯植饰演，首次挑战强大恶角，颠覆以往「暖男」形象，引发高度好奇。



这部剧不只是单纯的动作戏，每位角色都有对应动物的特殊能力——虎之力的泰山（马东石 饰）=爆裂拳击、敏捷的元胜（徐仁国 饰）=跑酷动作、神秘的米尔（李主傧 饰）=魔幻技能、犬系强者强智（康美娜 饰）、野马般的马淑（安芝慧 饰）、蛇一般灵活的弓箭手「铃儿」（ 雷嘉汭 饰）……

从拳拳到肉的实感格斗，到华丽流畅的超能力展现，《十二使者》打造出韩版超级英雄大片感。 团队合作、奇幻设定、角色魅力全方位结合，堪称韩剧市场继《驱魔面馆》、《Moving 超异能族》后的新一代英雄剧代表。



想看「韩版英雄宇宙」？ 想看马东石用「虎之拳」把坏人打飞？ 想看徐仁国、朴炯植一正一邪的精彩对决？ 那么《十二使者》绝对是本季最不能错过的韩剧！

