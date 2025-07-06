GOT7朴珍荣主演《未知的首尔》再获人气！亲自分享「团队长寿的秘诀？现在吵架，我都选择旁观XD」

朴珍荣於《未知的首尔》终映访问时，展现了他对所属团体 GOT7 的深厚情感，今年是他们出道的第11年。

在上周末完美收官的 tvN X Netflix 热门韩剧《未知的首尔》，是一部讲述除了长相外毫无共通点的双胞胎姊妹，透过交换人生的谎言寻找真爱与人生意义的浪漫成长剧。朴珍荣在剧中饰演与未来&未知（朴宝英 饰）的高中同学，长大后成为律师的李昊洙一角。





当天访问中，对於GOT7迎来出道11周年，朴珍荣表示：「真的很感谢粉丝。这份工作如果没有人看、没有人听，是很难持续下去的。现在的我们，已经不是在乎成绩起伏的阶段了，而是更希望别让粉丝陪伴我们10年的回忆变成坏回忆。我们想透过好音乐再度与大家见面。」



谈到团队能够长寿的原因，朴珍荣坦言关键在於「诚实」。

他说：「其实我也不太知道什么是秘诀。我们团体的成员都很直率，彼此常开玩笑，也经常吵架。就像所有团队都一样，必须互相喜欢，才能维持下去。我想我们也是因为彼此感情好，才能走到现在。」





他还补充道：「我们到现在还是会吵，这次准备新专辑时也吵了。以前还会劝架，现在都直接放著不管（笑），真的变成了超级好朋友。我想这反而是我们能长久走下去的秘诀吧。」

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