IVE带著《IVE SECRET》回归啦！「爱你，晚安。梦里见」这句话也太甜了吧～

「MZ世代憧憬偶像」的六人女团（安宥真、Gaeul、Rei、张员瑛、Liz、Leeseo）终於带著第四张迷你专辑《IVE SECRET》回归了～STARSHIP娱乐在25日透过各大音源网站发行了这张大家期待已久的专辑，而这次的概念真的很不一样呢！

《IVE SECRET》这张专辑的重点在哪？就是要深入探索那些隐藏在华丽表情背后的真实情感流动。说白了，IVE想要告诉大家：「你们看到的自信IVE只是一面，我们其实还有很多不同的样子！」这种形象重塑的概念听起来就很有趣对吧？

这次总共收录了6首歌：主打歌《XOXZ》，还有《Wild Bird》、《Dear, My Feelings》、《GOTCHA (Baddest Eros)》、《삐빅 (♥beats)》、《Midnight Kiss》。光看歌名就知道每首都有不同的感觉！



其实在正式回归前，她们就一直在放各种「秘密」相关的预告内容，每首歌都在传达不同的情感和氛围，整张专辑的概念真的很一致。

重头戏来了！主打歌《XOXZ》到底是什么意思？原来是IVE自创的新词汇，意思是「爱你，晚安。然后梦里见」（这也太甜了吧～）。音乐方面用了沈稳的808贝斯、铜管乐器配上扎实的鼓点，营造出整首歌的紧张感，再加上低音饶舌和简约人声，整个梦幻氛围就出来了！



更让人期待的是，这次张员瑛又和作词家서지음合作填词了！还记得她们上次在《ATTITUDE》的合作吗？这次在《XOXZ》里，两人把复杂的情感变成了一种暗号般的表达方式，即使不直接说出口，那种高傲又神秘的IVE风格也能完美传达出来。

MV的部分也很值得一看！整个视觉呈现就是在描绘一个「我想要的方式」创造出来的秘密梦境，邀请观众进入这个立体又多彩的世界。而且IVE之前就在社群媒体上预告了舞蹈挑战的部分，这次的重点舞蹈动作设计得很直观，一看就知道在表达《XOXZ》的概念！



[图片 = STARSHIP娱乐]

