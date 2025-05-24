JYP朴轸永首登Waterbomb求推荐演出服，Jackson王嘉尔再次「瞪大眼」！网一致推经典「透明塑胶裤」

JYP娱乐公司老板、歌手朴轸永近日宣布参加2025年「Waterbomb Festival」水弹音乐节，在IG上公开询问穿什么服装好，引来众多网友和旗下艺人留言，一致推荐他最经典、最劲爆的那套装备XD

今年的Waterbomb Festival水弹音乐节首尔场将於7月4日至6日举办，主办方已公开的出演名单包括EXO KAI、Kep1er、LOCO、权恩妃、fromis_9、李泳知、KISS OF LIFE、2NE1、tripleS等等，阵容相当强大。

最新消息是朴轸永也将在7月4日登台，朴轸永在自己的IG PO出预告图，留言问：「各位给我一些服装方面的idea吧。 朴轸永应该穿什么衣服出演Waterbomb呢？ ^^」



服装造型的话题立即引来大量关注，或者说勾起了大家深藏在记忆中的画面XD朴轸永在1994年曾穿透明塑胶裤、秀出内搭丁字裤拍杂志写真，视觉效果十分震撼，一度被视作黑历史。 2016年朴轸永发行单曲《Still Alive》重现（致敬？ ）这一造型，展现出高度自我认可的正面态度。



2019年朴轸永出战MAMA颁奖礼，与MAMAMOO成员华莎合作表演歌曲《Don't Leave Me》，又再次穿上透明塑胶裤。 当时坐在台下的晚辈艺人们大为震惊，其中JYP旗下艺人、GOT7成员Jackson更是睁大眼睛合不拢嘴，这一画面已成为著名meme。



面对旧日老板的询问，Jackson第一时间留言「两只大眼睛」emoji，没有文字却胜过千言万语。 同为GOT7队友的JAY B默默「拍手」，BamBam则贴出「肌肉男只穿内裤走秀」动图。 旗下女团TWICE成员定延则给出了明确建议：「塑胶裤子！防水最强！」



其他网友也纷纷给出一致推荐：「怎么办，我只想到塑胶裤」「希望再次看到塑胶裤搭纱网无袖上衣」「请PD大人回到初心吧」「答案一早已经确定」「也许他就是想穿那条裤子才故意问的」「其实他想问的只是里面要穿什么颜色内裤吧」期待朴轸永届时将给大家带来什么样的惊喜XD



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