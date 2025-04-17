G-Dragon 话题韩综《Good Day》歌曲MV预告＆上线时间公开，超华丽明星阵容令人特别期待～！

由G-Dragon主导的MBC音乐综艺节目《Good Day》打造出许多感人的故事，节目圆满落幕，主打歌〈Good Day 2025〉音源也将在下周公开，预告释出的片段让人格外期待～。

在第8集中，G-Dragon 完成了〈Good Day 2025〉的音源曲目，为这个大型企划写下了完美的句点，也让观众们留下了令人感动的深刻余韵。



整个企划过程中，G-Dragon 的领导能力、个人魅力与众明星的化学反应力都格外耀眼。《Good Day》的起点正是来自他的一句话：「希望能将音乐的力量与好人们一起用在好地方，打造属於我们的Good Day。」因此聚集了曹世镐、郑亨敦、Defconn、Code Kunst，以及演员黄晸珉、金高银、艺人旗安84、洪真庆、主厨安成宰、「88line」成员丁海寅、任时完、李洙赫、黄光熙、BIGBANG的太阳与大声、2NE1的CL、SEVENTEEN小分队夫硕顺、DAY6、aespa...等许多观众期待在综艺中看到的面孔，阵容豪华的令人惊艳。



▼〈Good Day 2025〉将在4月24日公开！！！



正如大前辈黄晸珉所说：「只听到GD要来制作、要做善事，光是这两点我就马上答应了。」正因G-Dragon的正面影响力，大家才毫不犹豫地一同参与，这也再次证明了他作为K-POP代表艺人与时代偶像的影响力。

G-Dragon 表示：「这是一个希望透过音乐这个媒介，让更多人哪怕只是一瞬间也能感到开心并展露笑容的企划。能够一起参与真的非常荣幸，也正因大家都理解这个美好的初衷，才给了我莫大的力量。」他的最后感言更添一份温暖余韵。



就这样，从 G-Dragon 一句话开始的《Good Day》，以将2025年再次唤起记忆的歌曲〈Good Day 2025〉为终章，为综艺界划下浓墨重彩的一笔。各大SNS与社群平台上也涌现热烈反响：「只有GD才能实现的《Good Day》」、「再次赞叹GD能将如此多元的声音完美融合的制作能力」、「这种组合哪里还看得到，绝对不能错过」、「直到〈Good Day 2025〉音源上架前都要屏住呼吸等待」等。



▼录音室纯声版本先公开：



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻