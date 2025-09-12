《十二使者》爆棚化学反应！角色关系大公开，跨世代、禁忌爱恋、萌宠CP全都在！

KBS 2TV 周末迷你剧、正在Disney+上热播的《十二使者》越演越精彩，不只奇幻动作场面火力全开，角色之间的羁绊和化学反应更是让观众看得欲罢不能。 剧组日前公开了角色关系图，几组令人动容又充满惊喜的「最强CP线」瞬间引爆讨论。

跨越世代的羁绊：泰山 × 金顺

马东石饰演的「泰山」与芮秀贞饰演的「金顺」是剧中最打动人心的一对。 原本因为过去的伤痛，不愿再与人类世界有所牵连的泰山，却在一次黑道斗争中出手相救，从此与金顺一家结下深厚缘分。 几十年过去金顺老了，但不会变老的泰山却依旧守护著她，两人跨越时代的情感羁绊让观众又感动又心酸。 而当恶势力盯上金顺，将她推入生死危机时，泰山是否能守住这段唯一的人类羁绊，也成为后续最大看点。



禁忌的「神级」恋爱：昊鬼 × 米尔

朴炯植饰演的「昊鬼」与李主傧饰演的「米尔」过去暧昧的神秘线终於揭晓。 原来他们早在数千年前就打破规则，跨越身份坠入爱河。 昊鬼为什么最终背叛神、选择黑暗？ 答案将在第7、8集揭晓。 尤其第6集里，他在吸收强大力量时被刺激唤回遗忘的记忆，甚至与米尔一起消失，让观众全都坐不住了。



超萌「语言不同也能通」：多尼 × 铃儿

高圭弼饰演的护理师「多尼」与雷嘉汭饰演的天使「铃儿」则承担了剧中的轻松笑点。 因为多尼能读懂动物的心声，也成了唯一能理解铃儿语言的人，两人默契满满，甚至在她练箭时甘愿当靶子帮忙。 铃儿则把唯一的特制药水送给多尼，帮他渡过危机。 这对CP一出场就自带「治愈系」氛围，让观众看得嘴角上扬。



个性满分的动作小队：元胜 × 姜智 × 鼠石 × 马淑

当然，《十二使者》最不能错过的就是华丽动作戏！徐仁国饰演的「元胜」帅气展现跑酷动作，康美娜饰演的「姜智」出手干脆俐落，还有成愉频的「鼠石」与安芝慧的「马淑」，四人组合拳、飞踢、爆发力一个比一个强，配合泰山领军的正邪大战，看得观众热血沸腾。 尤其第6集结尾，泰山打开地狱之门，封印的力量与武器复活，更预告接下来会有更华丽的动作大场面！



目前《十二使者》开播至今已进入第3周，人气一路狂飙，攻占Disney+全球电视节目榜单第2名。剧情正朝结局冲刺，接下来的走向肯定会让粉丝心脏爆击！

