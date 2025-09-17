《十二使者》昊鬼、朴炯植否认并澄清：「我并没有拿每集4亿的片酬，这都只是传闻而已」

[官方立场] 人气演员兼歌手的朴炯植，全面否认了每集片酬4亿韩元的传闻。

17日上午，所属公司RÊVE娱乐表示：「从最初报导的《低谷医生》到这次的《十二使者》，媒体上曝光的朴炯植片酬与事实不符。由於该说法已被视为既定事实，我们特此澄清立场。」



前一天，D社曾报导称，朴炯植在近日完结的KBS2周末剧《十二使者》（Disney+同步上线）中，每集片酬高达4亿韩元，8集共计32亿韩元。报导还提到马东石的片酬为每集5亿韩元，共40亿韩元，两位主演的片酬合计超过了总制作费的30%。



对此，朴炯植方面强调消息「毫无根据」，并正式做出回应。所属公司表示：「朴炯植在每一部作品中都全力以赴，未来的活动也希望大家能以温暖的视线关注。」

《十二使者》由《永恒族》马东石携手《宝物岛》人气男神朴炯植、《死期将至》徐仁国，打造韩版超级英雄动作剧《十二使者》。以东方十二生肖为灵感，讲述各代表十二生肖的12位「天使」，以人的形态生活在现代首尔，在保护人类免受恶灵侵害时，与试图唤醒封印力量的邪恶势力展开惊心动魄的战斗。开播首日全国平均收视率就达8.1%（尼尔森数据），一举拿下同时段收视冠军，更登上Disney+ 韩国Top 10第一名！



