SHINee KEY拿一位又哭了！《惊六》一度靠著太妍哭，〈HUNTER〉成双冠！

SHINee KEY本月再次solo出辑，发行了第三张正规专辑《HUNTER》，同名主打歌〈HUNTER〉再获音放一位殊荣「又哭了」，他在录影《惊人的星期六》时接获消息，第一反应全都播送！

《惊人的星期六》日前突然发布了特别影片，是9月才要播出的集数之抢先看影片，为何现在就公开呢？原来节目录下了KEY当日知悉自己solo曲又拿一位的反应。零食游戏时，已答完也拿到零食的KEY，看著手机突然倒抽一口气，太妍听到转头回应他「吓一跳」。主持人Boom也发现他们有些骚动便询问，但KEY似乎还没抽离情绪，小小声对著太妍说：「拿到了一位……」讲完就靠向太妍，直接在她肩后的椅子上哭泣。



太妍拍拍他、安慰他，替他向大家传达夺一位的好消息。KEY正是《Music Bank》（音乐银行）拿下第一，且大家都知道《Music Bank》还在直播，KEY是为了录影《惊人的星期六》而放弃最后颁奖的环节、没能当场领奖。KEY哭著哭著也道歉自己偷看手机一事，但谁会计较呢？Boom还暖心地替KEY制造颁奖场面，让大家围向他替他恭喜呢！



▼完整影片



YouTube留言有网友不约而同说「KEY拿过很多音放一位但还是如此激动，看得出来对工作很认真」、「出道17年*还为了一位而哭，让人觉得真的很善良」、「出道18年*了，却没有把第一名当作理所当然，把粉丝们放第一，真的太了不起」，没错，这不是KEY第一次拿到一位而哭，2021年以〈BAD LOVE〉首次拿一位，还有去年〈Pleasure Shop〉拿一位都哭了，只是这次不是在音放上哭，而在自家综艺上哭。（*编按：SHINee 2008年5月出道，今年已满17年，正迈入第18年）



▼2021〈BAD LOVE〉



▼2024〈Pleasure Shop〉（*延伸阅读：〈SHINee出道16周年KEY个人新歌夺冠，节目上眼眶泛泪发表感言：以我的年资，很不容易啊～〉）



特别的是，KEY的〈HUNTER〉早在20日就在另一档音放《Show Champion》拿了一位，但那天KEY没有打歌也没有领奖，不晓得在其他地方听到消息时，是不是情绪也很激动呢？难能可贵的是，〈HUNTER〉目前一共拿了两次一位，是KEY solo以来第一次达成「双冠王」里程碑！



8월 20일 쇼챔피언 ‘챔피언송’은?!

KEY(키)의 HUNTER입니다!

You’re the hunter

한계 없는 소화력, 콘셉트 장인 KEY(키)의

챔피언송 수상을 진심으로 축하드립니다 pic.twitter.com/RfHQeE4K0i — SHOWCHAMPION (@showchampion1) August 20, 2025

YouTube留言里许多人也认同节目非常温暖，因为这集连嘉宾都还没有宣布过，却为了要替KEY庆祝而率先剪出片段，且不吝惜提到他家电视台的节目（即《Music Bank》）。此集完整节目将在9月13日播出。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻