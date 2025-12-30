NewJeans或重组4人体制复出？韩媒+网友冷眼：闹完解约，诚意呢？道歉呢？

ADOR娱乐29日正式宣布与成员Danielle解约，NewJeans未来活动方向已确定走向「3人或4人制」。目前已确定回归ADOR的成员，包括Haerin、Hyein，连先前态度暧昧的Hanni也已拍板回归，如今只剩Minji的决定将为NewJeans全新阵容拍板定案。 不过韩媒《体育首尔》犀利指出，即便Minji归队，也难保证NewJeans能完全东山再起，因为过去一年她们流失的公众信任与形象损伤实在太大，并尖锐评论「没有诚意的回归，真的能被大众接受吗？ 」

NewJeans过去一年因合约纠纷，不仅流失大量公众信任，更因将与前代表闵熙珍的「个人情谊」凌驾於契约精神之上，甚至对法院判决「专属合约有效」展现消极态度，导致从K-Pop粉丝到一般民众都为她们贴上「无责任偶像」标签，免不了引发民众质疑：「这种形象损伤，真的是回归就能解决的吗？」



被称为「闵熙珍的孩子」的NewJeans出道初期那种清新、纯粹、青春感十足的形象，在这场合约纠纷中几乎被消磨殆尽。 未来若想维持原有色彩，或彻底转型与新制作人合作，都将成为复苏关键。 更让外界反感的是NewJeans在与ADOR的冲突中，因同步闵熙珍阵营主张，间接助长对其他偶像团体的负面舆论，却始终未对受波及的团体表达任何歉意。 这已非单纯公司内部矛盾，更被视为对K-Pop产业伦理与同僚意识的正面否定。 尤其大众批评，她们对其他团体造成的伤害从未道歉或表达遗憾，如今却悄悄翻转立场回归ADOR。 业界普遍认为，若没有真诚反省，光靠复出活动几乎不可能挽回已失落的形象。



ADOR在宣布与Danielle解约时同步声明将对「导致NewJeans脱队与回归延迟」的Danielle家人及闵熙珍追究法律责任。 据业界推测，赔偿金额恐达数百亿韩元。 《体育首尔》在报导末尾意味深长地提问：「成员们选择回归，是否也与庞大的赔偿压力有关？」



这篇报导火速在韩网引发广大网友的围观和讨论，大家热议：「媒体这次超狠，根本是公开处刑！」、「一句道歉都不说，回来也只是为了钱吧？」「《体育首尔》敢写真话，其他媒体敢跟吗？」、「形象崩成这样，回归舞台谁看？」、「想活动本来就该道歉啊，HYBE没道歉，难道她们就可以对真正受害的人装死，直接回来上班？ 活这么久第一次看到把『道歉』讲成双方互相抵销的」等。 当然也有不少粉丝和网友为NewJeans护航，他们认为：「舆论过度集中在NewJeans身上，本身就不公平」、「公司层级的争议、甚至更严重的问题都尚未有人出面负责，为什么只要求艺人道歉？」、「NewJeans终究是HYBE旗下偶像，这整件事本质上是『公司内部的家务事』，外界不该无限上纲」、「道什么歉？ 该道歉的明明是另外那群人吧」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻