合照意外变灾难？ 李泳知自爆狠话：重来一次绝不站权恩妃她旁边！

韩国人气rapper李泳知最近话题不断！她日前登上YouTube频道「CharlesEnter」的节目，不仅大方谈起自己的外貌争议和恋爱史，更在节目中无预警公开了去年《歌谣大祭典》时与女团出身的权恩妃的后台合影，超真实反应和惊人身高差立刻引发热烈讨论！

在节目中，李泳知谈到关於外型的恶评时，展现了高EQ。 她表示最常被网友攻击的就是「头很大」，甚至有人留言：「颜值（外型）好凶狠啊！」但她笑说：「被讲一两次还会受伤，但现在不会了。 今天影片底下一定又会有（类似留言）。」她也透露自己其实会把觉得有趣的恶评截图存下来，态度相当豁达。

聊到一半，李泳知突然预告要公开一个「珍贵画面」——MBC《歌谣大祭典》时与权恩妃的合照。 她解释当时情况：「因为恩妃姐姐和我都是Solo歌手，Ending舞台时旁边都没人，所以我们就说『那一起站吧』。」



节目主持Charles一听就先笑了出来，李泳知还紧张预告：「你还没看过照片吧？ 为什么笑？ 先说好不能吓到喔！」结果照片一公开，连李泳知自己都大笑：「老实说，这像话吗？」照片中，娇小的权恩妃（官方身高158cm）与高挑的李泳知（官方身高172cm）形成超萌身高差，画面可爱又爆笑。Charles笑说：「是因为恩妃本来就比较娇小啊！」李泳知则自嘲：「一个太小，一个太大（指头）。」她更「后悔」地放话：「如果时间能倒流，我绝对不会站在恩妃姐姐旁边！」超直率的发言让全场笑翻。



除了分享趣事，李泳知也难得聊起私人话题。 被问到「初恋是什么时候？」，她坦言是在20岁时，并补充自己已经「单身大约一年了」。 此外，作为网路世代的人气明星，她也透露近期最大苦恼是：「我一直在思考，要怎么和网路上的大家维持更好的关系。」展现真诚的一面。

李泳知近期因在SNS上活跃分享生活，屡屡成为话题中心。 这次节目中自然又搞笑的表现，再度圈粉无数，也让粉丝看到她舞台上霸气rapper之外，私下可爱又直率的人格魅力。

