被ADOR除名当天，Danielle「日前志工照」突被翻出！网看法两极吵翻

NewJeans成员Danielle 29日被所属公司ADOR闪电通知终止专属合约，成为团内唯一被「除名」的成员。 然而就在同一天，韩国网路社群却流出一组她低调参与「为韩国提升1度温度」煤炭捐赠活动的照片，引发舆论激烈争议。

据活动志工在论坛发文透露，Danielle与歌手Sean一同参与煤炭捐赠服务，戴著黑色口罩低调搬运煤炭长达2小时，且全程积极投入、毫无怨言。 志工称：「她真的是很可靠的队友，完全没显露疲态。」活动结束后，Danielle还亲自分发饼干与巧克力给工作人员，并微笑配合所有签名、合照请求。



션님 인스타그램 통해 알게 된 연탄봉사에 다녀왔습니다. 11년 동안 300회 이상 연탄봉사를 진행하고 있는 션님은 한꺼번에 19개의 연탄을 옮길 수 있는 연탄왕입니다. 오늘은 뉴진스 다니엘님도 오셔서 같이 봉사했습니다. 천사 같은 다니엘 연탄 지게에 연탄 올리는 션 이사님 사진입니다 pic.twitter.com/WrNSXQOaIW — 쇼미더스타 SMTS (@smts708) December 20, 2025

然而，这份暖心形象却与ADOR当日的官方声明形成强烈对比。 公司明确指出，因Danielle的一名家人（后有报道称为其母亲）与前代表闵熙珍对「NewJeans脱队及回归延迟负有重大责任」，决定单方面解约并追究法律责任。

照片曝光后，韩国网友反应两极，留言区迅速沦为战场。支持方认为：「Danielle现在也好想让她归队啊... ᅲᅲᅲᅲ心痛」、「合约归合约，公益归公益，做善事就该称赞」、「骂做公益的人根本该去医院」、「人本来就有多面性，这有什么问题？」、「Hybe（ADOR母公司）的水军真多，连做善事都要被骂」;批评方则怒轰：「以为做公益就能抵消对Le sserafim造成的伤害吗？」、「有心思做公益，怎么不对被你害惨的Le sserafim道歉？」、「笑死，做了公益就能当没事？ 合约无视、害到别人，现在装善良？」



目前NewJeans其他成员中，Hanni、Haerin已确定返回ADOR，Minji则仍处於协商阶段。 ADOR声明中提到，成员们因长期接收「扭曲且偏颇的资讯」而对公司产生误解，双方同意需要时间基於事实解开误会。

Danielle在事业崩盘之际的公益身影，虽获得部份民众同情，却也引来更多「计算形象」、「试图洗白」的质疑。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻