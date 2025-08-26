朴赞郁导演式的黑色喜剧《徵人启弑》10月台湾上映！海报犹如小人国暗藏各式细节～李炳宪开拍前先问这句话

朴赞郁导演以必须生存下去的黑色喜剧回归影坛，更邀请了所有演技派的演员们同台飙戏。包含剧中夫妻档《南山的部长们》李炳宪与《极智对决》孙艺珍，加上《财阀家的小儿子》李星民、《信徒》车胜元、《黑暗荣耀》廉蕙兰、《魔女》朴喜洵等，今日也公开了第三轮海报以及导演幕后花絮影片，将带来无法预测的剧情走向。

最新款的主视觉海报以漫画的形式展现幽默，最中间是主角柳万秀（李炳宪饰）以及太太美莉（孙艺珍饰）正在开心跳著舞，但是在海报的正上方却有著穿上木匠工作服还戴上安全帽的万秀，以及穿著园丁围裙的万秀，不寻常的眼神令人好奇他到底在计画著什么。海报最下方还有正在通话中的善出（朴喜洵饰）以及后方正在观察著什么的金海淑、享受野餐的范模（李星民饰）与妻子雅拉（廉惠兰饰）、眺望著远方的始朝（车胜元饰）也出现在画面左侧，角落还有正在看著一切的柳演锡。



李炳宪的一双儿女，女儿正在狗屋前自顾自玩著，儿子似乎正要发现老爸正在隐瞒的事实。李炳宪穿著园艺围裙又是挖地，又是拖著一个大麻袋，就连家中的黄金猎犬也在一旁观望著。导演在影片访谈中也说明，《徵人启弑》故事说的就是一位被解雇的男子，逐渐走向黑暗的一部作品，他更透露主角李炳宪开拍前先问「可以搞笑吗？」导演的回答是「越搞笑越好！」，之后就从他身上发现了各式各样的有趣表情，变化迅速让导演都赞叹。



导演在看过孙艺珍的演技后也大赞她真的非常专业，至於廉蕙兰演员，导演则是说自己对她原本就很有信心，导演眼中的朴喜洵则是难以捉摸，变化无常的一位演员，李星民在本片中的演出，导演也认为是毫无顾忌的表演。《徵人启弑》剧情描述一位突然面对公司裁员，落入失业境地而必须重新找寻新工作的一家之主，在争取新职位的过程中，发生了意想不到的事件。韩国将於9月24日上映，台湾也已定档10月与观众们见面。



