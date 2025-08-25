Super Junior圭贤演唱会舞台上踩空影片曝光！「蹦」超大声，一拐一拐敬业完成演出

Super Junior今年逢出道20周年，22日到25日连续三天在首尔首尔奥林匹克体操竞技场开唱，作为世界巡回演唱会《Super Show 10》开场。然而，昨25日舞台上发生了意外，圭贤踩空受伤。

据韩国媒体报导，还有现场影片及网友说法，当时应是某个抒情歌舞台正要开始，却突然传出巨大声响。现场非常暗，部分粉丝还以为只是有人摔了麦克风，且灯亮后舞台9人站好好的没有异状。后来圭贤消失几个Part（有一说消失30分钟），大家才渐渐发现事情严重性。



규현아 아프지마

진짜 누구 쇼크한 줄 알고 너무너무 놀랬음

푹 쉬고 빨리 나아

(제 목소리는 양해를….부탁드립니다) pic.twitter.com/CNIyME4ATM — 성더기 (@sungdeoki0710) August 24, 2025

当下，SM娱乐即发新闻稿予各大媒体，说明圭贤是走下舞台时扭伤了、肌肉拉伤，但因圭贤演出的意志很强烈，虽然不会再跳舞但仍会现身演唱，演唱会结束会到医院进行检查。现场有传救护车到达，圭贤应是在后台接受治疗，后来又敬业上台，不是拿雨伞当拐杖辅助，就是直接坐著唱歌了。一些成员们在演出时，也忍不住想靠近他、拍拍他给他安慰，粉丝E.L.F.看了心碎不已。



규현이 담겠다고 영상 찍다가 7초 찍고 마음이 너무 아파서 못 찍고 다시 내려놓음...

규현이가 마지막에 웃었으니 좋은 생각과 아름다운 추억으로 마무리 해야지해도 앉아있는 모습만 보면 마음이 무너지는 느낌... 아프지마 조규현 제발 수만명 규피터엘프 가슴 찢겨진다 pic.twitter.com/oF4t24eWdK — 다니 (@with_kyu) August 25, 2025

희철이형이 규현이 있는데로 와줌ㅠ pic.twitter.com/Va3WfBImcI — 키디 (@kidycho) August 24, 2025

而据‎《iMBC》报导‎，圭贤talk环节向粉丝表达歉意，提到大家都是花了很多钱到现场，是期待他演出的，但因为受伤无法完整呈现，「真的非常抱歉」。他也请大家不用太担心，说不痛了，且自己有雨伞当拐杖还有椅子坐。比起自己的伤势，他吐露了本来最担心的是「如果不能填满场地怎么办」，但看情形觉得Super Junior能坚持到30周年没问题的。

演唱会结束后，银赫在保母车路上开直播，提到圭贤已前往医院，请粉丝不用担心他的伤势，圭贤已承诺会后聚餐会出席，还开玩笑有「曺（曹）酒鬼」之称的圭贤可以用「酒精杀菌」变坚强。希澈IG也搞笑发了圭贤极近照，说他没事、正一同聚餐，希澈还说因此发现东海玩(?)他的乐趣。两人都试著用幽默的方式试图消弭粉丝的担忧。



说到Super Junior「伤兵」，成员们出过重大车祸是连路人都知道的，这几天演唱会也有提及，加上高强度表演那么多年，大大小小伤势都有。在《Super Show 10》开演前，希澈才说尾椎不舒服看了医生，演唱会时，有粉丝发现希澈坐在地板上神情不太舒服；东海在昨演唱会结束后，也忍不住发文透露腰非常不舒服而冰敷了，但仍感谢E.L.F.、向E.L.F.表达爱。Super Junior敬业演出令E.L.F.心疼又动容，东海发出的一张「全家福」，所有人围著圭贤，成员间的义气和团魂更是可贵。



