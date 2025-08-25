【韩网热门】《Kpop 猎魔女团》北美开放Sing Along唱跳场，振宇去世让小观众反应超激烈！

Netflix动画电影《Kpop猎魔女团》上线2个月热度仍未退，於8月23日与24日在加拿大及美国部份戏院推出特别场次「KPop Demon Hunters：A Sing Along Event」，让观众可在现场尽情跟唱跟跳，吸引到众多不同年龄层的观众，气氛超级火热！

多名网友分享了现场盛况，其中振宇消失的片段，剧场里充满小观众们的哭喊尖叫，在韩网引起热议XD



The reactions to jinu death takes me out the whole theatre going thru it pic.twitter.com/lr5sY87wqK — eli (@taekittaekook) August 24, 2025

韩国网友评论：

1. 小朋友们简直疯掉了kkk我也想加入kkkk

2. 闭上眼睛听根本像是灾难现场kkk

3. 这是4D吗？

4. 明明是看过十次以上的场景，居然还能有这么大反应

5. 「Jinu OH MY GOD NOOOO」kkkkk太好笑太可爱啦

6. 我昨天也去看了Sing Along（在美国），我们厅里也全场尖叫kkk两个人唱〈Free〉之后，有人喊「快说我爱你!!!!!」然后大家都爆笑

7. 最后高潮的时候，小朋友们全都冲出座位，跑到萤幕前边跳舞边看kkk超狂kkk



8. 美国动画都会给出男女主角在一起的Happy Ending，这也许是他们人生中经历的第一个Bad Ending结局吧kkk

9. 孩子们啊，韩式BE结局才是最香的啊

10. 他们哪见过男主死掉的动画啊kkk就是因为这样才更有人气呢

11. 能够一起分享这份精神冲击，一定会成为终生难忘的回忆kkk

12. 我还没看过，但感觉就像《鬼怪》里金高银把剑拔出来时，孔刘瞬间消失那种感觉kkk观众们好可爱（*小编笑著笑著就哭了T.T）

13. 还看到应援棒，不对，是阿米棒kkk看来有K-pop粉丝也在场

14. 能有这样一个让小朋友们释放情绪、毫无保留地共鸣的空间，我觉得蛮好

15. 比海外reaction影片还要有趣kkkk

16. 在韩国也办这样的活动吧，让他们看看reaction大国的威力kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3884870742

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻