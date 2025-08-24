【韩网热门】《暴君的厨师》《十二使者》首播收视率+韩网真实评价！

昨晚有两部新剧《暴君的厨师》与《十二使者》通过电视台和OTT平台同步开播，一起来看韩国观众对这两部剧的第一印象！

《暴君的厨师》由少女时代润娥、李彩玟、姜汉娜等主演，讲述米其林三星主厨「延志永」穿越到朝鲜时代为国王燕熙君制作料理的故事。 tvN和Netflix同步播出，第一集收视率首都圈平均5.1%，全国平均4.9%。



《十二使者》由马东石、徐仁国、朴炯植、成东镒等主演，以东方十二生肖为背景，讲述守护人类的天使与试图唤醒封印力量的邪恶势力展开斗争的故事。 KBS2和Disney+同步播出，第一集收视率首都圈平均7.2%，全国平均8.1%。



韩国网友评论：

1. 《暴君的厨师》超好看！我会继续追，男主演技也不错

2. 很久没看到这样轻松好笑的剧

3. 幸亏换了男主演员，李彩玟很帅气且适合角色

4. 料理戏份看起来超美味的

5. 和家人一起看得津津有味，浑然不知时间流逝

6. 肉麻又幼稚

7. 晕，这种穿越剧本来就是靠幼稚感取胜的啊

8. 类似《欢迎来到王之国》《凌晨两点的恶魔》那种感觉，看点就是幼稚、绚烂又可爱

9. 真的超好笑，男女主角完全沟通不了、互相觉得对方是神经病kkkk已经等不及看第2集啦

10. 第1集后半段开始很让人投入剧情，明天也要继续追



11. 《十二使者》有一种似曾相识的感觉，但还是好看

12. 这个收视率以K社而言很不错，好像是今年迷你系列剧的首播最高纪录

13. 仿佛看电影一样，演员阵容每一个都能当单独主角

14. 有马东石必看

15. 哇，马东石、徐仁国、高圭必kkk是《38师机动队》的团队耶

16. 因为好奇昊鬼朴炯植才看的，结果第1集只在结尾出现一下下... 希望第2集戏份多一些

17. 《十二使者》节奏太慢，看到一半转去看《暴君的厨师》了...

18. 《十二使者》未达期待，《暴君的厨师》超越期待

19. 两部都看了，《暴君的厨师》更有趣，《十二使者》也不错

20. 看完两部的第一集，预感《十二使者》收视率会砍半，因为动作戏居多、缺乏实质内容，《暴君的厨师》则会再升一倍，因为料理戏份导演得不错，适合轻松追，很有趣



出处：https://theqoo.net/hot/3883778085，https://theqoo.net/hot/3883450740，https://theqoo.net/hot/3883167491

