金赛纶最后身影永存！携手李彩玟《我们每天每天》定档2026，雨中海报逼哭粉

已故演员金赛纶生前最后一部作品确定公开！改编自同名热门网漫的青春爱情电影《我们每天每天》正式宣布将於2026年2月上映。

该片由金赛纶、李彩玟主演，不仅是金赛纶的遗作，也是凭《暴君的厨师》跃升为新一代浪漫男神的李彩玟的大银幕出道作，也是首次担纲电影男主角，消息一出立刻引爆粉丝关注！



电影改编自KakaoPage上累积超过1600万浏览的同名人气网漫，故事始於高中入学前一天，男主角湖秀（李彩玟 饰）突然向青梅竹马的汝月（金赛纶 饰）告白并吻了她，让汝月又惊又怒，两人友情瞬间崩裂。 没想到开学后，他们竟被分到同校同班，从亲密好友变成尴尬陌生人，在「已结束的友谊」与「初次萌生的爱意」间挣扎徘徊，展开一段青春酸甜的成长物语。

《我们每天每天》因是今年骤逝的金赛纶最后演出作品而备受瞩目。 片中她将展现熟悉的灵动演技，搭配李彩玟青涩又让人心动的表现，预计将让观众同时感受到温暖与惋惜。 此外，演员阵容还包括 Cherry Bullet 出身的崔裕姝、凭《A-TEEN》收获20代粉丝的柳宜贤等新生代偶像，增添作品期待感。

电影还同步公开了宣传海报，湖秀与汝月於淅沥雨中共撑一把伞，湖秀的眼神落在汝月的身上，而汝月若有所思地看著下方，眼神虽未有交汇却流露微妙情感。 画面不仅可见金赛绫清新依旧的身影，也捕捉到李彩玟的少年感，让网友激动直呼：「一定要支持赛纶最后作品！」「光海报就让人想起初恋心动~」。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻