洪锡天开始接女宾！继《宝石盒》后「硬著头皮」打造《磁石盒》邀女明星做客，主题从「吸引」变「排斥较劲」

洪锡天素有「美男鉴别师」之称，个人网综《宝石盒》专门邀请帅哥明星出演，一直拍到第4季都备受好评，「折磨」男艺人的戏码令人百看不厌XD今天他突然宣布条件放宽，以后女艺人也可以来做客，但节目主题就从「花痴吸引」变成「较劲推挤」XD

今日下午，洪锡天突然在IG PO出一张「头戴磁石」的图片，留言预告全新节目：「这次是『磁石盒』！好奇吧？ 再等一下下，登场的全都是韩国最美的女明星kkk」



洪锡天解释称他本人其实非常不想做这个内容，但无奈男粉丝们强烈要求，所以才硬著头皮做：「不是互相吸引，而是彼此较劲、推开的企划内容，一定会很有趣吧？」

洪锡天表示会全力应援出演者，盛情邀请自认最漂亮的女演员、女偶像都来出演，也拜托网友推荐嘉宾人选。 最后还打趣说现在已经出了「宝石盒」「磁石盒」「有益盒」（*新开通的自我开发主题播客节目系列），说不定将来连「分类回收盒」都可能出现XD



目前已有韩国网友推荐千玗嬉、文佳煐、朴宝英、金高银、宣美、IVE张员瑛、TWICE Sana、aespa Karina和Giselle、Red Velvet Seulgi等等，大家想看到谁和洪锡天在节目里「相爱相杀」呢？

