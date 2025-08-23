《黑暗荣耀》不是演假的！SBS主播朱时银曝凌晨3点半起床日常 网惊：林知衍演的是真的

Netflix韩剧《黑暗荣耀》中，由林知衍（林智妍）饰演的气象主播角色，总是天未亮便起床运动、接著化妆进棚，看似夸张的艺术创作，原来真有其人。

SBS资深主播朱时银（주시은）近日亲自分享清晨节目工作日常，证实这样的生活节奏，正是许多新闻从业人员的真实写照。她日前透过个人IG发表离开《晨间新闻》的感言，写道：「超过两年每天凌晨3点半起床，若说不辛苦是骗人的。能够撑过疲惫，坚守岗位，我亲身体会到，每一份日常都需要无比努力去维系。」

朱主播感性表示，观众一句「每天早上都有收看你的新闻」让她重新打起精神，并祝福观众每天都能带著活力迎接新的一天。她也诚挚鼓励所有早起工作的人：「比谁都早开始一天的大家，加油！」



由於朱时银自7月21日起，接下平日晚间《8点新闻》主播一职，现正陆续从原有的清晨与其他节目中卸任。自2016年入社以来，她曾担任平日与周末《体育新闻》主播，2020年12月至2023年4月也曾主持周末《8点新闻》，积累丰富经验。



现年32岁、1992年出生的朱时银，曾於大学期间在CJ E&M短暂担任助理导演。她当时体会到，自己不想只当「帮艺人别麦克风的人」，而是想成为「站在镜头前的人」，因而萌生成为主播的念头。她花了一年准备，便顺利考取SBS公开招募，至今已在播报台前站稳脚步近10年。

从戏剧到现实，朱时银的故事再次证明，萤幕里那些「过度写实」的角色，往往源於无数默默耕耘的真实人物。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻