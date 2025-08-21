《真正不错的人》恋综新招看明星好友约会，「刚认识就搂腰」引众怒！李美珠两度发火

韩国恋综不断开启新花招，最新一档恋综《真正不错的人》，才播三集就有不少名场面！

《真正不错的人》找来曹世镐、姜素拉、金南喜、许龄智、李美珠、池睿恩与金永光，跨足演员、综艺、女团、足球员各领域的班底当「爱友」，让他们介绍好友来联谊。由於是让明星看自己的好友联谊，明星的反应更为激动了，担心的担心、鸡皮疙瘩的鸡皮疙瘩、抱不平的抱不平……这些爱友们情绪反应让网友们赞许节目新鲜又有趣。



首集就有两大名场面，一是李美珠的好友李多蕙，和李官熙好友河廷根一同去采购，两人相处得气氛颇佳，但在李多蕙吃面包时，河廷根突然帮李多蕙拍背，李美珠忍不住拿枕头掩面尖叫，其他人都一头雾水怎么回事、糖粉吃著吃著会沾到背？多人都认同应该是故意肢体接触。



接著更让全场爆炸的是……河廷根和李多蕙并肩走著，河廷恩一度轻抚著李多蕙的背！不只李美珠，全场都哗然坐不住了，池睿恩和姜素拉都摇头，非关系人的金南喜也看不下去！只有许龄智帮河廷根讲话，河廷根听了金南喜和曹世镐的疑问选择低头道歉，李美珠接受了，还笑说：「其实多蕙也没有怎么样。」原来是逗河廷根，结果旁人都比李美珠生气XD。



不过，首集结尾又惹李美珠生气了！河廷根本来都说喜欢李多蕙吃东西的样子了，结果竟然选了崔芝恩？完全是因为第一印象选了崔芝恩？看到第二集才知道制作单位搞了些鬼，第二集才揭晓河廷根和崔芝恩也有相处时光，晚餐时间河廷根都在注意崔芝恩。



第二集李多蕙和许龄智好友申东河约会，两人相处也颇有火花，结果申东河一样选崔芝恩……李美珠看不下去了，忍不住质问制作单位：「为什么连续两周都这样伤害我！说实话我现在很羡慕池睿恩，人不出现好像更好。」池睿恩和好友金信泳无辜中枪XD。



除了上述让班底直接发火的场面外，金南喜的好友吴贤真在韩网陷入了负面评价，由於他表明讨厌年上（年纪比自己大的女生），又表达因为喜欢小孩子所以想组家庭，让网友批评吴贤真说话太无礼、只是想要生小孩的工具。第三集预告显示可能又有人失言了，一心也向著崔芝恩的申东河，竟说和李多蕙的约会是「没有收获的一天」……究竟这八名出演者的联谊会如何发展呢？第三集已於Viu上架。



▼网友热烈讨论的吴贤真发言



▼第三集预告



