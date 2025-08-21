ASTRO车银优入伍前最后一组杂志写真公开！现场剪短发挑战新形象，工作人员齐穿同款送行

时尚杂志《Esquire》画报今日公开了ASTRO成员车银优入伍前拍摄的最后一组写真，为了展现与平常不同的形象，车银优特意将头发剪短，还穿上长靴等个性十足的单品，更透露当天的工作人员也用心为他送行。

车银优本次写真与奢侈时尚品牌圣罗兰合作，以清爽的短发造型亮相。 车银优在专访中透露：「虽然距离真正入伍还有一点时间，但今天是我最后一次的官方行程。 到达拍摄现场下电梯后才知道，原来工作人员为了送我，特地穿上了统一的T恤。 到现在我还觉得有点不真实。」





当天所属社工作人员特地穿上同一款T恤，上面印有「送（银优）去当兵时穿的衣服」字样以及车银优的童年照片。 这件衣服的设计与队友尹产贺7月底於个人IG公开的款式相同，也曾出现在车银优透露理发近况的IG PO文里。





车银优在拍摄途中剪去长发，坦言道：「过去因为广告与各种活动，没办法随心所欲剪头发。 既然是最后一次作品，就想留下短发造型的照片。 而且作为画报，更需要展现过去无法展示的崭新形象。」

车银优还补充说：「拍摄圣罗兰画报的时候会更有趣，像是到大腿的长靴、到小腿的皮革外套，思考该如何透过写真去诠释这些个性十足的单品，过程很有意思。」





虽然车银优已经入伍，但与粉丝相见的作品仍将陆续公开。 他透露：「为了不让粉丝们感到我的缺席，提前一两年开始做计划并准备了几部作品。 与姜河那、金英光、姜永锡、韩善伙等合作，讲述朋友间友情与青春故事的电影《First Ride》即将上映。」车银优还参与主演了Netflix剧集《The Wonder Fools》，饰演原则主义强、社交力稍弱的公务员「李运政」，已完成制作、即将播出。

此外，车银优於7月28日入伍服兵役，预计将於2027年1月27日退伍。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻