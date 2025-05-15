黄正音挪用公司43亿被起诉！当庭承认嫌疑：投资加密货币、本想发展壮大公司

今日据韩媒News1独家，歌手出身、曾演《Kill Me Heal Me》与《七人的逃脱》等热门戏剧的演员黄正音，因涉嫌挪用自己实际拥有的经纪公司公款并投资加密货币而被起诉，於近日出庭受审。

黄正音涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚等相关法律》（侵占罪），5月15日在济州地方法院召开了第一场公审。 据检方指控，黄正音2022年初从所属公司贷款资金中以「预支款」名义提取7亿韩元投资加密货币，截至2022年12月总共侵占公司资金约43亿4千万韩元，并将其中约42亿韩元投资了加密货币。



据了解，该经纪公司为黄正音100%持股的家族法人公司，黄正音已被不拘留起诉，并在庭审中承认了全部起诉内容。

其辩护律师表示：「对於公诉事实没有异议。 不过，被告是基於想要发展壮大公司的想法才投资加密货币，因法人名义无法持有加密资产，所以暂时以个人名义进行投资，最终导致本次事件。」



律师还补充道，该经纪公司的收益实际上都是来自黄正音的演艺活动，因此最终也归属於她本人。 黄正音已出售部份加密货币偿还了部份损失，其余部份也计划出售不动产来偿还，恳请法院从轻处理。

黄正音方面向法院请求延后审理以便偿还受害金额，法院已同意该请求。

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