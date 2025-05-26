黄正音正式离婚！复婚后揪前夫出轨，18亿房地产解冻、仍陷43亿挪用公款官司

今日，演员黄正音的所属公司Y ONE娱乐表示：「黄正音女士的离婚调解已圆满结束，离婚正式成立。」由前夫一方提出的房地产假扣押决定也有望被解除。

对於黄正音前夫申请约18亿韩元规模的房地产假扣押的报导，所属公司表示是双方在离婚诉讼过程中为整理夫妻共同财产所进行的财产保全措施，随著离婚诉讼的结束，相关的假扣押将会全数解除。

所属公司表示：「演员个人的离婚过程无意间引发多方面对困扰，对此由衷致歉。 针对黄正音个人法人相关的剩余案件，我们也将全力协助，确保尽快圆满解决。」



黄正音於2016年与职业高尔夫选手兼企业家李英敦结婚，育有两个儿子。 2020年曾办理离婚手续后复合，去年2月黄正音再度指控丈夫外遇并提起离婚诉讼。

最近，黄正音因涉嫌挪用100%持股的家族法人公司公款约43亿韩元，并将其中约42亿韩元用於虚拟货币投资而被起诉，在第一次公审中承认了所有起诉事实。 其律师表示，黄正音是出於发展公司的想法而进行了虚拟货币投资，已出售部份虚拟货币偿还部份损失，剩余部份也计划出售不动产来进行偿还。

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