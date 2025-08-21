李栋旭一句「韩国不吃月饼」被中国骂了2年！韩网友拥护：什么都没做就挨骂了、月饼你们吃吧！

李栋旭过去关於「月饼」的发言再次成爲中国网友关注的焦点，但...看起来李栋旭和发问的中国粉丝都没有错，只是单纯的文化差异啊！

20日，中国微博上出现「李栋旭，韩国不吃月饼」的实时讨论话题，相关贴文数超过3万2000则，点击率达到1亿次，引发爆发性的关注。

据悉，引发争议的发言是在去年中秋节，李栋旭在粉丝平台 bubble 上被部分中国粉丝问到：「在韩国也吃月饼吗？」对此，他回答说：「中国粉丝们，韩国不吃月饼，过节的方法不同。」他还强调说：「不要再提月饼了，我们吃松饼（松糕，송편）。」



看起来只是单纯地说明韩国的节日文化，但随著被翻译成中文，迅速在微博上传播后，许多中国网友表达强烈不满。中国网友们表示：「韩国无视中国文化（月饼）」、「在韩国不也吃月饼吗」、「中国粉丝们只是简单地提问，爲什么反应这么敏感」等等，部分人甚至强词夺理地主张：「总有一天韩国会主张月饼是本国食品。」而李栋旭使用翻白眼的表情符号，有人指出这是「嘲讽」。

韩国网友则用拥护李栋旭表示：「李栋旭什么都没做错，就挨骂了」、「月饼是什么」、「去年中秋节的事爲什么突然闹翻了呢」、「我连月饼是什么都不知道，所以搜寻了一下」、「（发问的）中国粉丝和李栋旭都没有错」、「好像没必要捏造来骂人，但是对中国的厌恶却越来越严重了」、「月饼算什么，你们吃吧」等等。



