合约竟然管到肚子！女团成员自曝：我们合约有「禁孕」，以前是禁绯闻，现在更狠了！

韩国女团Rainbow小分队Rainbow 18，成员赵贤荣与高佑丽近日在综艺节目中透露团体合约竟然包含「禁止怀孕」的条款，引发热议。

日前的SBS《脱掉鞋子恢单4Men》节目中，两人与演员裴正楠、金圭元作为嘉宾登场，谈及团体活动与私生活的趣事。

节目中，因长相被形容「像佛像」的金圭元，意外成为「求子祈福」对象。 高佑丽笑著上前触摸时，赵贤荣立刻制止：「不行！姊姊你不能，合约里有禁止怀孕！」此言一出，令现场瞬间惊讶。 接著高佑丽直爽回应：「没关系，我还是要怀孕！」引爆笑声。 主持人李尚敏听后更追问：「以前是禁止《132-现在居然变成禁止怀孕吗？」高佑丽也坦承：「的确，合约里有『团体活动期间禁止怀孕』的条款。」



更令人惊讶的是未婚的赵贤荣同样受到此条款约束。 当众人不解地追问：「她还没结婚，怎么也被限制？」高佑丽幽默回道：「现在哪还有什么先后顺序啊！」赵贤荣更直白地补充：「现在小孩就是新的嫁妆嘛！」妙语如珠，逗笑全场。

除了「禁孕合约」爆料，高佑丽还谈到与裴正楠的「十八年前往事」。 她突然抛出一句：「欧巴，你不记得我了吗？」令对方瞬间慌张。 高佑丽回忆道：「那时候刚满20岁，在夜店遇见他，当时他超红，眼神很深邃，还举杯跟我『干杯』，真的印象深刻。」裴正楠则满头大汗，打趣回应：「你是不是喜欢过我啊？」



谈到现今的印象，高佑丽坦言：「那时候觉得他很酷，没想到现在却是这么亲切的人。」裴正楠则笑说：「人走到谷底之后，就什么都放下了。 当年的人设是『稀有感』，但随著人生低谷，自然也放掉了那些东西。」诚恳又自嘲的发言再度引来笑声。

此外，高佑丽也分享了与丈夫的恋爱经过。 她於2022年与大5岁的企业家结婚，据说两人透过相亲认识，「第三天就牵手，三个月就决定结婚。」甜蜜表示：「就是那种遇到命中注定的感觉。」不过赵贤荣马上补刀：「明明是姊姊先灌醉他，才把他收服的！」瞬间笑倒全场所有人。



