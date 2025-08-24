终於看到恋综嘉宾步入婚姻了！全网见证《Heart Signal 2》李奎彬求婚安善美：高颜值CP引爆关注

恋爱综艺千千万，但能修成正果的CP却很少——而《Heart Signal 2》的「学霸欧巴」李奎彬和模特儿女友安善美，绝对是例外！这对从节目结束后一路撒糖的CP，终於在男方33岁生日这天官宣了终极狗粮：求婚成功！

日前安善美在IG狂晒幸福，小作文甜到齁嗓：「奎彬欧巴生日当天，红著眼眶把戒指套在我左手无名指上！」更绝的是，这位钢铁直男（划掉，浪漫天才）还准备了一整束白玫瑰，餐厅BGM甚至心机地放了Ed Sheeran的《Perfect》—— 结果女主本人因为太感动而大哭，表示「当时太懵什么也没记住」，最后只能在IG上写下「I said yes!」来回应！



得知这一喜讯的网友辣评：「当初节目里就锁死这对」、「海军大尉×美妆博主、模特儿，这配置是小说照进现实吧？」、 「建议把《Perfect》刻成婚礼进行曲，毕竟善美欧尼连求婚曲都哭忘了哈哈哈！」等。

今年33岁的李奎彬是首尔大学学霸+公务员行政考试合格者（25岁就拿到了5级行政考试的证书），前海军大尉，现就职於国务调整室，是公务员届的颜值担当。 2018年靠《HS2》人设圈粉无数，如今终於把节目里的心动信号升级成结婚信号。 而 安善美则是广告模特儿+YouTube频道「sunmida」运营者。



两人自2023年公开恋情后，每次同框都像在拍偶像剧。 这回求婚成功，网友已经开始催更：“《Heart Signal》节目组快打钱！你家的售后CP堪称业界良心！」



