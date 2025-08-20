崔正元嫌疑又多一条！威胁前女友：我们两人中只能活一个！辩解：分手后情绪低落

男团 UN出身的演员崔正元，因涉嫌对前女友进行恐吓与跟踪，目前已被警方以「跟踪骚扰」与「特殊恐吓」罪名立案。

据多家韩媒报导，崔正元在与前女友A某分手后，因无法接受这一事实，持续多次致电对方，并透过简讯传送带有威胁意味的文字。 其中一则被曝光的KakaoTalk写道：「我们两个之中必须有一个人死，这才会结束。」甚至还传出「你死、我也死」等内容。

不仅如此，崔正元还曾亲自前往A女的住所，作出疑似恐吓性的举动，最终导致A女报警求助。 警方接获报案后，立即对崔正元采取紧急应对措施，并由法院下达了禁止接近A女的命令。对於外界指控，崔正元在凯时则喊冤，声称自己的话被误解。 他表示：「那并不是威胁，而是我在分手后情绪低落，提到可能会自残的言论，却被曲解成要威胁她的意思。」



争议并不止於此，崔正元早在 2023年就曾因与已婚女性传出出轨疑云，遭到男方提告为「第三者」，双方当时更因名誉毁损展开过一场法律攻防。

此番再度卷入前女友恐吓与跟踪案件，让崔正元的形象再度受到重创，案件后续发展仍有待法院进一步审理。

