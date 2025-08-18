YG下半年全力投入战斗！梁铉锡公布计划：9月TREASURE、10月BABYMONSTER、11月BLACKPINK！

YG娱乐总制作人梁铉锡最近通过 YouTube 频道亲自传达 BLACKPINK、TREASURE、BABYMONSTER今后的计划。下半年才开始认真工作的YG XD

迎来出道5周年的 TREASURE 将在9月1日发行迷你3辑《LOVE PULSE》。梁铉锡表示：「如果说过去的5年是他们的第一幕，那么这张专辑将成爲第二幕的开始。」主打歌〈PARADISE〉是复古 Disco Fuck 风格，活动后期还会公开〈EVERYTHING〉的MV。



此外，BABYMONSTER 的第二张迷你专辑原订10月1日发行，但推迟到10月10日发行。梁铉锡强调：「在韩国10月初有一个中秋的长假，在我们发行专辑的时候，有很多实际上的不便。10月发行的专辑会有4首新歌，主打歌〈WE GO UP〉是一首非常强烈又酷炫的歌曲。」另外，在《BLACKPINK HOUSE》之后，还将公开新的内容《BAEMON HOUSE》（已经完成拍摄），预计从9月开始公开。



而 BLACKPINK 新专辑的消息也首次公开，梁铉锡表示：「 BLACKPINK 的成员们和负责的制作人们，他们都在努力准备中，我希望最迟在11月能够推出 BLACKPINK 的新专辑。」日前正在举行「DEADLINE」巡回演唱会的 BLACKPINK ，日前结束8月16日英国伦敦场后，下一场是10月18日的高雄场，看来成员们会在这段时间准备新专辑，粉丝们一定都想快点听到新歌吧！



