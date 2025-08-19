穿上棒球服的金泰亨？ 防弹少年团V登上LA道奇投手丘！一宣布门票网站立刻瘫痪

人气男团 防弹少年团（BTS） 成员 V（金泰亨） 即将登上美国职棒大联盟（MLB）洛杉矶道奇队（LA Dodgers）的投手丘，担任他的开球嘉宾！

洛杉矶道奇队於日前过官方SNS宣布：「ARMY准备好了吗？ V将於8月25日在道奇体育场担任开球嘉宾。」消息一出随即引发全球粉丝疯狂，票务网站一度因大量涌入的预订需求而瘫痪。这场开球不仅让ARMY们激动不已，也在体育迷之间引起热烈讨论。 社群平台上涌现「终於能看到穿著棒球服的V」、「一定要去现场」等反应，热度不断攀升。



在V登场之前，道奇队还预告了另一位韩国巨星的登场――效力於洛杉矶FC的足球明星孙兴慜将於8月27日的比赛中也担任开球嘉宾。 韩流顶级偶像与世界级足球明星接连亮相，让网友直呼：「LA道奇太会了！」



此外，结束兵役后的BTS正全力投入回归准备。 上月他们已赴美展开新专辑录制，计划於明年春天以完整体回归。 成员们近日也分享近况，透露：「每天都在准备回归，一周只休息一天，真的很辛苦。」并公开了一同到海边放松的画面，让粉丝更加期待他们的全新作品。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻