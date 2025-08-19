穿上棒球服的金泰亨？ 防彈少年團V登上LA道奇投手丘！一宣佈門票網站立刻癱瘓

人氣男團 防彈少年團（BTS） 成員 V（金泰亨） 即將登上美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊（LA Dodgers）的投手丘，擔任他的開球嘉賓！

洛杉磯道奇隊於日前過官方SNS宣佈：「ARMY準備好了嗎？ V將於8月25日在道奇體育場擔任開球嘉賓。」消息一出隨即引發全球粉絲瘋狂，票務網站一度因大量湧入的預訂需求而癱瘓。這場開球不僅讓ARMY們激動不已，也在體育迷之間引起熱烈討論。 社群平台上湧現「終於能看到穿著棒球服的V」、「一定要去現場」等反應，熱度不斷攀升。



在V登場之前，道奇隊還預告了另一位韓國巨星的登場──效力於洛杉磯FC的足球明星孫興慜將於8月27日的比賽中也擔任開球嘉賓。 韓流頂級偶像與世界級足球明星接連亮相，讓網友直呼：「LA道奇太會了！」



此外，結束兵役後的BTS正全力投入回歸準備。 上月他們已赴美展開新專輯錄製，計劃於明年春天以完整體回歸。 成員們近日也分享近況，透露：「每天都在準備回歸，一週只休息一天，真的很辛苦。」並公開了一同到海邊放鬆的畫面，讓粉絲更加期待他們的全新作品。

