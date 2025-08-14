韩「千万电影40代男演员」惊传家暴妻子！《犯罪都市》演员承认本人但否认动粗

据今（14）日下午各大韩媒报导，某40多岁演员上月因家庭暴力遭报案，而此事直至今日才被公开。

警方透露上月24日接到112报案电话，称演员A某於京畿道富川家中殴打妻子，两人是在争执过程中，妻子试图阻止A某离家出走时发生了肢体冲突。A某接受了警方调查，但由於妻子并不希望A某受罚，因此该事件被归类为家庭保护案件处理，而非刑事案件。



*稍早最新消息：

演员李智勋透过经纪公司Y1娱乐承认A某是自己，公司声明：「今日所报导的『40代演员A某』正是本公司旗下演员李志勋。夫妻之间发生争执，由於配偶报案而出动了警方，然而根据现场陈述和核实，判断此并非重大事件，不存在施暴事实，配偶也明确表示无意惩罚，案件目前正进入结案程序。因此事件让大众担心，对此深表歉意，李智勋和配偶都怀著反省之心。」



李智勋实际上演出的戏剧、电影几乎都是配角，所谓的「千万电影」指的是《犯罪都市3》和《犯罪都市4》，他演了警察厅刑警。最早有报导时，就有网友不以为然表示「应该是配角且不为人知，否则报导早写成『千万电影主演』」，且李智勋承认之后，也有网友表示不认得何人。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻