KEY启动巡演「海外首站献台北」！10月4日登台北流行音乐中心

韩国人气团体SHINee的「万能钥匙」KEY重磅回归歌坛！他即将推出第三张正规专辑《HUNTER》，造型前卫又大胆，宣传照里展开壮观的白色翅膀，宛如异世界的堕落天使般，降临人间。这次同步启动巡回演出「2025 KEYLAND Uncanny Valley」，9月26日起於TICKET LINK LIVE ARENA揭开序幕，紧接著海外首站就是台北，预计在10月4日於台北流行音乐中心登场，主办单位「远雄创艺」14日正式官宣，门票於8月22日晚间6点起开放第一阶段售票、8月23日中午12点全面售票。

KEY的正规三辑《HUNTER》预告片日前公开，他身处於黑暗废墟空间里，发现另一个「Hunter」的存在，处於强烈不安的状态下，亲自前往与其对峙后陷入混乱的奇异故事，其中一幕，他颤抖地拿起剪刀剪掉自己的头发，展现惊悚又精湛生动演技，颠覆上一张专辑的面貌，整支影片以悬疑电影般的手法呈现，营造出令人窒息的紧张感，公开后便引发热烈反响。

《HUNTER》预告片高规格制作，全球歌迷赞叹不已，讨论热烈留言「什么呀，这是专辑还是出电影」、「已经不仅仅是专辑了，是艺术作品」、「彷佛在看电影预告，整个鸡皮疙瘩冒出来」、「观看的过程中满满都是感叹，看完20分钟说不出任何话」，也有粉丝热情推荐「希望大家都能知道，Key的专辑一直以来完成度都很高」，SMTOWN官方YouTube频道下方涌入众多则评论狂赞。



本次回归就连宣传照也不马虎，KEY展现了极具冲击力与未来感的前卫造型，他穿著一件镂空编织感的米白色针织上衣，融合温柔与强烈个性，背后一对如雕塑般立体的大型羽翼，以雪白羽毛堆叠出戏剧张力，营造出神秘又超现实的氛围，彷佛来自异世界的坠落天使。另外的宣传照还有宛如黑暗王者般的姿态坐镇於如同王座般的石质结构前，强势气场令人屏息。



身为自给自足的偶像KEY，日前在MBC节目《我独自生活》更曝光了新造型的幕后故事，为有效利用时间，他先在美容室漂发，但染上鲜红颜色却是出自本人的手，亲自在家上色、冲洗、吹整一手包办，不仅展现高超的美感与技巧，也再度印证他对造型的执著与完美主义，让粉丝佩服不已。

「2025 KEYLAND Uncanny Valley in TAIPEI」预计在10月4日於台北流行音乐中心登场，门票分为1楼VIP区票价6800元、2楼票价5800元以及3楼票价4800元与3600元，宠粉祭出VIP吊牌、观看彩排、一对10人合照、1对1合照、签名拍立得等福利，Weverse会员登记於8月14日中午12点起到8月17日23点59分，Weverse会员售票於8月22日18点到22点，最后8月23日中午12点起在拓元全面售票，保证带给SHINee WORLD一个令人难忘的夜晚。



2025 KEYLAND Uncanny Valley in TAIPEI

日期10月4日

Weverse 登记 8/14 12:00 - 8/17 23:59

Weverse 售票 8/22 18:00 - 22:00

拓元一般售票 8/23 12:00

票价：1楼VIP $6,800／2楼 $5,800／3楼 $4,800 /3楼 $3,600

福利： VIP吊牌 / 彩排 / 1:10合照 / 1:1 合照 / 签名拍立得

