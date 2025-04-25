马东石：明年开拍《犯罪都市5》，曝连写4部剧本！自嘲「别期待太高」

「韩国队长」马东锡（马东锡）又带著他独特的「暴力美学」和观众见面了。

韩国票房巨星马东石近日接受专访时透露《犯罪都市》系列第五部预计明年启动拍摄，并罕见公开续集开发细节。 他坦言：「目前已完成4部的原创大纲，四位编剧正同步撰写5、6、7、8部的剧本，将优先推进品质最优的篇章。」尽管该系列累计观众已突破4000万大关，马东石仍谦逊表示：「请别对我抱太大期待。」似乎是将压力转变成为了创作的动力。



对於当前电影院市场面临的困境，马东锡表示自己感到遗憾和压力。 同时他呼吁观众支持多元类型电影：「无论是奇幻驱魔片还是现实题材，都凝聚著团队心血。 我更期待新生代创作者带来革新。」这番感慨与其新作《圣夜：恶魔都市》紧密呼应——该片融合动作与灵异元素，马东石不仅饰演拥有「铁拳驱魔」能力的黑暗猎手「巴宇」，更深度参与企划制作。 他透露：「我们参考数千部恐怖片设计世界观，徐玄的驱魔咒语甚至考证了古代文献。」



《圣夜：恶魔都市》将於4月30日登陆韩国院线，影片讲述马东石、徐玄、李大卫组成的特殊小队，在邪教肆虐的都市中涤荡黑暗势力的故事。预告片中，马东石挥拳击碎恶魔信徒的画面搭配《平安夜》圣歌，形成强烈反差美学。



对於票房预期，他坦言：「无法预测成绩，但现在整体来看，影院的观众确实减少了，所以我们想要创作一些在影院观看时能带来不一样感受的电影。 希望大家能多来电影院，也希望能有更多好电影上映。 我自己也很喜欢拿著爆米花去电影院看电影，但现在电影变少了，觉得很遗憾。」

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