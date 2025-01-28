累计亏损18兆！韩国首都圈地铁基本票价上调150元，3月前从1440涨到1550韩元 【演员特辑】李浚赫从「收视毒药」变成人人著迷的《我的完美秘书》：这张脸终於大成功了！

尝试了各种角色和题材的李浚赫，终於主演了一部浪漫爱情剧，他与韩志旼之间的绝妙暧昧氛围，也让《我的完美秘书》成为近期最热门的话题韩剧。

李浚赫可以说是光看脸蛋就令人心满意足的代表人物，但出道多年一直都挑战形形色色的题材和角色，从好人到恶角、甚至是善恶不明的人设，都能够驾轻就熟，可谓在演技上付出了相对大的努力，实力上也备受大众肯定。



粉丝们喊了多年希望他帅气迷人的脸蛋，可以接下浪漫爱情剧的男一号，终於在去年实现外，也顺利在今年一月播出，他和韩志旼主演的《我的完美秘书》目前收视率＆网上话题度双丰收！在网上获得了相当棒的评价，特别是李浚赫成功驾驭「完美男秘书：刘恩浩」一角，温柔又全能的形象，可谓是2025年初最抢手的人气男了。







▼EP.8片段：恋爱时，藏不住心思的李浚赫被韩志旼训话了～：



回顾他以往主演的韩剧，被评为「收视毒药」的期间，大约是在2018~2020年间，当时主演的作品有《致忘了诗的你》、《365：逆转命运的1年》、《黑洞》等，虽然仅吸引了小众支持，但收视率皆徘回在0~1%之间，其中悬疑剧《365》成绩较好有拼到4~5%，期间剧本运不足的情况下，李浚赫仍默默耕耘事业，挑战各形各色的类型。







在《秘密森林》第一季和《秘密森林2》演活了配角徐东载检察官后，亦正亦邪且狡猾，甚至延伸出了一部主演剧《或好或坏的东载》，虽然成绩平平，但也成就了一个令人印象深刻的角色。



特别提一下他在电影《犯罪都市3》还特别增重了快20公斤，当时展现了强悍壮硕的面貌，还自嘲「是为了被马东石打的时候不会那么痛而增重的，想说可以有点缓冲」虽是幽默地回应，却难以想像他背后付出了多少努力。





▼宣传期又瘦回花美男~，肌肉依旧相当结实！



目前《我的完美秘书》发展进入后半段，完美男秘书刘恩浩（李浚赫 饰）与女强人上司姜智允（韩志旼 饰）的互动也让人看了心痒难耐！观众们更是期待他们之间更多的发展与互动，希望李浚赫也能藉此作品掳获更多人的心，继续走在花路上吧。









Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻