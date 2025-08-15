李钟硕开启亚洲粉丝会巡回：就像现在这样，继续相伴前行

人气演员李钟硕即将展开亚洲粉丝见面会巡演，主题为《With ： Just Like This》，首站定於9月14日在他的生日当天於首尔Blue Square SOL Travel Hall举行，随后将前往东京、大阪、台北、马尼拉、曼谷和香港等7个城市，与各地粉丝共度珍贵时光.

《With ： Just Like This》不仅融入了李钟硕粉丝的官方名称「With」，更象徵著演员与粉丝之间长久以来的陪伴与信任。 李钟硕希望通过这次见面会，向一直支持他的粉丝们传递「就像现在这样，继续相伴前行」的温暖讯息。

首尔场选在他的生日当天举行，别具意义。 李钟硕计画与粉丝们一起庆祝这一特殊时刻，预计将带来互动环节、特别表演以及真挚的对话，让现场成为充满感动与欢笑的回忆。

李钟硕自2014年首次举办粉丝见面会以来，始终重视与粉丝的交流。 2023年他曾完成世界巡演《Dear. My With》，走访11个国家，与全球粉丝见面。



除了粉丝见面会，李钟硕目前正忙於拍摄Disney+新剧《再婚皇后》（《재혼황후》），该剧改编自同名小说，述东大帝国的完美皇后因皇帝丈夫的外遇而离婚，后来与西王国的王子再婚后再次成为皇后的故事。

