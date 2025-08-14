韓「千萬電影40代男演員」驚傳家暴妻子！《犯罪都市》演員承認本人但否認動粗

據今（14）日下午各大韓媒報導，某40多歲演員上月因家庭暴力遭報案，而此事直至今日才被公開。

警方透露上月24日接到112報案電話，稱演員A某於京畿道富川家中毆打妻子，兩人是在爭執過程中，妻子試圖阻止A某離家出走時發生了肢體衝突。A某接受了警方調查，但由於妻子並不希望A某受罰，因此該事件被歸類為家庭保護案件處理，而非刑事案件。



*稍早最新消息：

演員李智勛透過經紀公司Y1娛樂承認A某是自己，公司聲明：「今日所報導的『40代演員A某』正是本公司旗下演員李志勛。夫妻之間發生爭執，由於配偶報案而出動了警方，然而根據現場陳述和核實，判斷此並非重大事件，不存在施暴事實，配偶也明確表示無意懲罰，案件目前正進入結案程序。因此事件讓大眾擔心，對此深表歉意，李智勛和配偶都懷著反省之心。」



李智勛實際上演出的戲劇、電影幾乎都是配角，所謂的「千萬電影」指的是《犯罪都市3》和《犯罪都市4》，他演了警察廳刑警。最早有報導時，就有網友不以為然表示「應該是配角且不為人知，否則報導早寫成『千萬電影主演』」，且李智勛承認之後，也有網友表示不認得何人。



