马东石今日双喜临门！低调补办婚礼迎娶芮贞和，《犯罪都市4》观影人次破1100万

据韩媒报导，演员马东石今日在首尔某知名酒店举办非公开婚礼，在2021年登记结婚后3时隔年补办仪式。 马东石与年龄相差17岁的模特艺人芮贞和（另译名 艺正花）2016年公开承认恋情，2022年出席第12届美丽艺术人赏颁奖礼时已公开称呼对方为妻子。

最近新片《犯罪都市4》票房喜人，马东石在致谢活动中再次透露对艺正花的深情：「我刚认识妻子时非常贫穷。 我在小小的房间里贴满四五十张A4纸、只有在做电影企划，她很可能以为我是奇怪的人吧。 当时我又穷身上又有伤，她仍然试图照顾我。 虽然做演员很久，但出名和经济情况变好其实没多久，非常感谢在我穷困潦倒时就一直在身边守护和帮助我的妻子。」



此外，截至今日上午11点30分，《犯罪都市4》在韩累计观影人数达到了1100万。 该系列从第一部到第四部全部突破千万大关，不仅在韩国影史罕见，也成为马东石演艺事业的里程碑。



马东石表示该系列会拍到第8部，其中前4部算是第一幕，属於娱乐动作喜剧，接著要拍的4部是第二幕，将以更加浓厚的动作惊悚类型呈现，令大家耳目一新：「我明白马石道对抗不义的痛快一击可以给大家带去小小的安慰，所以马石道会继续不断地奔跑下去。」



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