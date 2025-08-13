YG&GD因涉嫌侵权而遭到起诉事件、越演越烈！韩国音乐著作权协会出面反驳：「遭警方搜查的报导并不属实」

人气歌手 G-Dragon（权志龙）与 YG 娱乐总制作人梁铉锡，因涉嫌违反著作权法正接受警方调查之际，部分媒体所提及的「韩国音乐著作权协会（韩音著协）遭警方搜查」一事，已确认并非事实。

13 日，韩音著协向《TV Daily》表示：「经麻浦警察局确认，有关韩音著协遭警方搜查的报导并不属实。」



此前，首尔麻浦警察局曾表示，已根据作曲家 A 某去年 11 月提交的告诉状展开调查。A 某主张，自己创作的歌曲〈G-DRAGON〉遭 YG 娱乐未经授权复制，并更名为〈My Age is 13〉（我十三岁）后制作、发行成唱片。

警方在调查过程中，曾两度搜查 YG 娱乐总部。不过，部分媒体报导的「搜查韩音著协」内容与事实不符。韩音著协方面解释：「可能是在传达过程中出现了沟通上的错误。」



YG 娱乐方面则解释：「2009 年在准备 G-Dragon 个人演唱会时，因两首歌的歌名相同而引起误会，并不存在未经授权复制音源的事实。」然而，告诉人方面完全否认此说法，双方持续展开法律攻防。

另外，G-Dragon 对此事件迄今尚未发表任何立场。警方正分析搜查中取得的资料，并将继续追加调查相关人士。

