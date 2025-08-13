梁鉉錫與G-Dragon因涉嫌侵權而遭到起訴，警方已對 YG 進行了兩次搜查！

YG總製作人梁鉉錫、人氣歌手 G-Dragon 被指未經授權複製 A 某歌曲，公司、音樂著作權協會遭兩度搜查。外界關注警方是否會直接傳喚兩人親自接受調查。

首爾麻浦警察署 12 日表示，根據作曲家 A 某去年 11 月提交的告訴狀，近日對位於首爾麻浦區的 YG 娛樂辦公室，以及位於江西區的韓國音樂著作權協會（KOMCA）進行了兩次搜查。



警方已調查部分案件相關人士，並分兩次搜查 YG 總部及韓國音樂著作權協會。目前警方正根據搜查獲取的資料與證詞展開調查。

去年，作曲家 A 某指控自己於 2001 年 1 月 1 日在韓國音樂著作權協會登記的《G-Dragon》，遭 G-Dragon 與梁鉉錫等人未經授權複製，並改曲名後於 2009 年 4 月製作、發行，因此以侵犯著作權為由提出告訴。告訴狀中除了 G-Dragon 與梁鉉錫，還包括梁鉉錫的親弟弟、YG 代表梁珉錫，以及子公司 YG PLUS 的代表崔某等人。



據 A 某表示，該專輯於 2010 年以《Shine A Light》為名重新發行，涉事歌曲在專輯中以《My Age is 13+Storm+帥氣紳士+G-Dragon》之名收錄。

對此，YG 回應稱：「2009 年在準備 G-Dragon 個人演唱會過程中，僅僅是因為將兩首同名歌曲，在標註時混淆了，並不存在偷用或未經授權複製音源的事。」並否認了指控，另一邊 G-Dragon 則尚未對此事作出回應。



該案件自告訴受理後，時隔約 9 個月進入強制調查階段。隨著調查結果出爐，未來是否會遭到起訴則受到關注。

