Super Junior神童出演崔睿娜节目！脱口说出「我去了精子银行」，网友气炸：失言几次了、真的不好笑！

由歌手崔睿娜（YENA）主持的网路节目《TIER MAKER》，最新一集由 Super Junior 成员银赫和神童担任嘉宾。

节目开场是通过线索让崔睿娜来猜测嘉宾身份，结果...对话内容却因神童发言不当引发争议。预告中，崔睿娜翻著桌上的零食表示：「这里有好多零食啊！这个是我最喜欢的。」接著银赫通过变声器回应：「是啊！我们一起吃过的。」神童说：「还记得吗？」崔睿娜问：「什么？」银赫：「努那～不记得了吗？」崔睿娜马上猜测到对方可能是爱豆，并说：「我们昨天在《音乐银行》见过吧？」银赫回答：「音乐银行？我用的是国民银行！」没想到...神童说：「我昨天去了精子银行。」让崔睿娜慌张大喊：「诶？怎么说这个？你不是爱豆吧？」

虽然目前预告已经删除，但已在网路上掀起热烈讨论，网友纷纷表示：「完全不好笑，已经失言几次了」、「制作组怎么敢剪出来」、「如果换成是女爱豆讲就要被骂翻了」、「这是什么恶心发言」、「不懂笑点在那里」、「到国民银行就很有梗了，后面那段真的没必要」、「女艺人上节目真不容易」、「希望可以好好对崔睿娜道歉」、「说出这样的话真的很不OK」等等。



另外，今年是 Super Junior 迎接出道20周年，爲了纪念出道20周年他们也从22日到24日在 KSPO DOME（奥林匹克体操竞技场）举行《SUPER SHOW 10》。之后将到香港、雅加达、马尼拉、墨西哥城等世界16个地区进行演唱会巡演。



