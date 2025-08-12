等了10年！李帝勋、金憓秀、赵震雄《Signal 信号》终於有结局了？第二季杀青啦～预计明年上半年播出！

虽然要明年才可以看到了，但～都等10年了 XD 就再等一下下吧！

由「原班人马」李帝勋、金憓秀、赵震雄主演的《第二个信号》（《Signal 信号》第二季）在昨日（11）完成最后的拍摄，相关人士还透露：「预计拍摄结束后将进行后期制作。」

《第二个信号》是2016年播出的《Signal 信号》的后续作品。其实这几年不止一次传出拍摄第二季的消息，但最终因为各种问题不了了之，不过...今年终於迎来好消息，还在今年2月进行首次拍摄，大长征了6个月也终於拍完啦！



《Signal 信号》讲述通过一支旧型对讲机从过去传来的信号，现在和过去的刑警们重新揭开长期未结案件的过程的电视剧。第一季以暗示失踪15年的李材韩（赵震雄 饰）生存的开放结局落下帷幕，留下了无数诱饵，让观众都非常好奇结局到底是什么，即将到来的第二季能否给观衆带来符合10年等待的答案备受关注。



而《第二个信号》一样由《Signal 信号》、《恶鬼》、《尸战朝鲜》系列金银姬编剧执笔，电影《昼盲神探》安兑镇导演执导，预计作为 tvN 20周年特别企划在2026年上半年播出。

