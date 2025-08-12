韩国超人气组合SEVENTEEN下月来港举办世巡海外首站：SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG

韩国超人气组合SEVENTEEN即将於2025年9月27-28日假启德主场馆举行演唱会 — SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG，这将是他们继2018年后，相隔七年再次来港开唱。

票价分为港币$2,899、$2,299、$2,099、$1,899、$1,599、$1,099及 $899，所有购买$2,899门票的观众将可参与演前彩排，获得一套专属颈绳及通行证，并享有优先入场及专属周边商品排队区。成功在2025年8月12日上午11时 至 2025年8月14日晚上10时59分期间於Weverse 登记的CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 会员可於2025年8月26日上午10时至晚上11时59分经购票通(Cityline) 参与会员优先购票。恒生Visa信用卡客户可於2025年8月27日上午10时至晚上11时59分於购票通(Cityline) 参与优先购票。公开售票将於2025年8月28日上午10时透过购票通(Cityline) 正式发售。



SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG

日期：2025年9月27及28日（星期六及星期日）

时间：晚上6时

地点：启德主场馆

门票：(座位）$2,899*、$2,299、$2,099、$1,899、$1,599、$1,099及 $899

（企位）$2,099

*所有购买$2,899门票的观众将可参与演前彩排，获得一套专属颈绳及通行证，并享有优先入场及专属周边商品排队区。

冠名赞助：恒生银行

优先购票：恒生Visa信用卡

CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 会员优先购票登记：2025年8月12日（星期二）上午11时 至 2025年8月14日（星期四）晚上10时59分；必须於上述登记期间到Weverse登记方可参与会员优先购票，登记详情请上Weverse查阅。

CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 会员优先购票

2025年8月26日（星期二）上午10时至晚上11时59分

恒生Visa信用卡优先购票

2025年8月27日（星期三）上午10时至晚上11时59分

公开发售

2025年8月28日（星期四）上午10时起



售票平台：购票通(Cityline)

网上购票： www.cityline.com

电话购票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10时至晚上7时，公众假期休息）

