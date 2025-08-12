限定男团 ZEROBASEONE 明年1月不会解散而是延长活动？经纪公司：继续讨论中！

限定男团 ZEROBASEONE 的合约本来是明年1月到期，目前正在讨论是否延长！

今日（12）据多位歌谣界相关人士透露，ZEROBASEONE 与部分经纪公司及成员就延长活动达成协议，目前已进入细节调整阶段，不久将结束讨论，正式发表。

随后，经纪公司 WAKEONE 也回应：「我们高度评价了 ZEROBASEONE 的潜力和成长可能性。因此从今年年初开始，各成员的经纪公司一直在讨论是否延长组合活动时间。」



ZEROBASEONE 通过 Mnet 男子组合生存战《BOYS PLANET》於2023年7月10日正式出道，从第一张迷你专辑《YOUTH IN THE SHADE》开始，5张专辑都售出100万张以上，创下「连续5次百万销量」记录的 ZEROBASEONE 将於9月1日携首张正规专辑《NEVER SAY NEVER》回归。



接下来他们将展开《 2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR HERE&NOW》第二轮巡回演唱会，10月3日至5日在首尔、10月18日在曼谷、10月29日至30日在崎玉、11月8日在吉隆坡、11月15日在新加坡、12月6日在台北、12月20日至21日在香港等7个地区共举行11场演出。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻