《模范的士3》李帝勋「女团出道」全纪录！「舞台直拍+楼梯间照片」曝光，还有可爱度爆表「Ending妖精」！

还有什么是金道奇办不到的？ 在最新两集《模范计程车3》中，李帝勋饰演的金道奇为了撕开K-POP产业的黑暗面，不仅化身热血经纪人，更亲自上阵完成「女团出道舞台」！这段充满多巴胺的名场面不仅让观众笑疯，更助攻收视率暴冲至 15.4%，称霸周六所有迷你冠军剧。

剧中，「Yellow Star娱乐」代表姜茱莉（张娜拉 饰）压榨练习生的恶性逐渐曝光。彩排当天，新女团 Elements成员智安在登台前夕昏倒，出道之路面临腰斩。 关键时刻，化身经纪人的道奇为了守护这群孩子的梦想，果断宣布：「我替她上！」

随后，道奇凭藉过往观察练习时的记忆，完美记住舞步与走位，展现了丝滑又充满力度的舞姿。最绝的是，演出结束后他还对著镜头摆出「结尾妖精」的pose，游刃有余的偶像风范令人惊艳。



李帝勋经纪公司昨日也加码公开拍摄花絮，他真的为这个舞台付出许多努力！大学时期曾是舞蹈社成员的李勋帝，虽然跳过「Girl's Hip Hop」，但挑战纤细轻盈的女团舞却是人生头一遭。面对大量扭动骨盆的动作，李帝勋一边练习一边崩溃笑场，感慨哀求：「我的骨盆好像不见了！去哪里了！好痛啊！」





虽然嘴上说没信心，但正式开拍时，剧组请来《人气歌谣》专业团队助阵，李帝勋不仅精准跟上节拍，连结尾的「Ending妖精」也完美呈现，赢得现场一片掌声。



除了舞台直拍，李帝勋还与Elements成员们合照，并在后台楼梯间留下偶像同款纪念照，完全复制 K-POP 偶像的活动纪录行程，细节感拉满。





网友纷纷赞叹：「好像出现了比『王道吉』更厉害的角色！」「漂亮的脸庞搭配发达的肌肉，反差感绝了！」「这是Elements门面成员的vlog吧？」「今年演技大赏的祝贺舞台，就交给他了！」





▽李帝勋的「女团出道」舞台直拍从影片8分38秒开始，非常推荐大家来一起欣赏！



